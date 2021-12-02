



Компания Microsoft добавила в Windows 10 и 11 очень изобретательные предупреждения о том, почему нельзя устанавливать Chrome, а нужно оставить Edge в качестве главного браузера. Конечно, было бы проще и эффективнее одним волевым решением запретить скачивание и установку Chrome, но Microsoft не может пойти на это, поскольку рискует столкнуться с судебным разбирательством и очень крупным штрафом.



Edge начал показывать оповещения при заходе на сайт Google за скачиванием Chrome. В них рассказывается, что Chrome — устаревший браузер, а Edge основан на том же движке, но более защищённый. Текст этих оповещений такой:





Microsoft Edge работает по тем же технологиям, что и Chrome, но Microsoft доверяет ему сильнее.

Этот браузер как из 2008-го! А знаете, кто новенький? Microsoft Edge.

«Я ненавижу экономить деньги», — никто и никогда так не говорил. Microsoft Edge — лучший браузер для покупок в интернете.

Такие подсказки начали отображаться в Edge при попытке скачать другой браузер ещё в 2018 году, но тогда они были более скромными и не такими агрессивными. Выбранный компанией Microsoft способ борьбы с распространением Chrome можно назвать партизанским. Вряд ли руководство Google в восторге от таких действий и наверняка попытается найти способы воздействия на Microsoft вплоть до жалоб регуляторам и подачи исков в суд.





