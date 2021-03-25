





Microsoft готовит масштабный редизайн Windows 10, оценить который смогут все пользователи системы с апдейтом 21H2, который должен выйти осенью этого года. Компания уже тестирует новые элементы интерфейса в рамках программы Windows Insider, и в одной из последних сборок Microsoft сильно изменила внешний вид Проводника.Как можно видеть, компания полностью переработала значки — они теперь выполнены в дизайне Fluent, который приходит на смену старому Modern. Кроме того, в глаза бросаются увеличенные расстояния между элементами интерфейса Проводника: скорее всего, Microsoft так сделала для удобства сенсорного управления.И это — далеко не единственные изменения в интерфейсе, которые мы увидим в Windows 10 21H2. Компания как минимум планирует сделать большинство системных окон закругленными и «плавающими», а также переработает Центр уведомлений, превратив его в Центр действий. Это будет самое масштабное изменение дизайна Windows 10 с момента ее выхода в 2015 году.