Microsoft прекратит продажи Windows 10

Компания Microsoft с 31 января 2023 года перестанет продавать цифровые лицензии Windows 10 Home и Pro в своём интернет-магазине. В настоящее время они доступны по ценам 139 и 200 долларов соответственно.Лицензии на использование Windows 11 стоят столько же, на их продажах и сосредоточится Microsoft. Компания советует пользователям покупать не старую версию ОС, а наиболее актуальную, которая получает небольшие обновления по несколько раз в месяц и крупные пару раз в год.Пл данным StatCounter, Windows 10 установлена почти на 68% компьютеров на базе Windows, а доля Windows 11, несмотря на все усилия Microsoft пересадить как можно больше пользователей на эту версию ОС, по-прежнему невелика — меньше 17%.