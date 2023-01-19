Microsoft прекратит продажи Windows 10

Александр


Компания Microsoft с 31 января 2023 года перестанет продавать цифровые лицензии Windows 10 Home и Pro в своём интернет-магазине. В настоящее время они доступны по ценам 139 и 200 долларов соответственно.

Лицензии на использование Windows 11 стоят столько же, на их продажах и сосредоточится Microsoft. Компания советует пользователям покупать не старую версию ОС, а наиболее актуальную, которая получает небольшие обновления по несколько раз в месяц и крупные пару раз в год.

Пл данным StatCounter, Windows 10 установлена почти на 68% компьютеров на базе Windows, а доля Windows 11, несмотря на все усилия Microsoft пересадить как можно больше пользователей на эту версию ОС, по-прежнему невелика — меньше 17%.
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Комментарии

+442
samOsebe
...и не жмотитесь, обновите компы, что бы было куда поставить 11 версию)))
8 минут назад
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