«Нам известно о проблемах с производительностью в нескольких играх и мы активно работаем с нашими партнерами над выявлением и устранением неисправностей для обеспечения оптимизации», — Microsoft.







Microsoft признала проблемы с производительностью в некоторых играх для Xbox Series X и S, которые лучше работают на PlayStation 5. Анализ сайта Digital Foundry показал, что Devil May Cry 5, Assassin’s Creed: Valhalla и Dirt 5 показал некоторые недостатки.В сравнении Devil May Cry 5 журналисты DF отметили, что PS5 превосходит Xbox Series X. Судя по всему, консоль Microsoft не реализует весь свой потенциал. Сравнение в Assassin’s Creed: Valhalla показало, что устройству от Sony удается максимально ближе приблизиться к стабильным 60 FPS, в то время как у XSX наблюдаются падения частоты кадров.В заявлении сайту The Verge компания Microsoft сообщила, что работает с разработчиками над решением проблемы.Исправление для Assassin’s Creed: Valhalla появится в ближайшее время, а разработчик Dirt 5 студия Codemasters заявила, что работает над обновлением. На сайте The Verge сообщается , что эти проблемы возникли из-за того, что Microsoft позже Sony отправила разработчикам свои девкиты. Предполагается, что примерно через полгода или год ситуация изменится, поскольку студии научатся раскрывать потенциал Xbox Series X.Как бы то ни было, Microsoft будет стремиться устранить проблемы с производительностью как можно раньше, поскольку она полагается на сторонних разработчиков. Напомним, на старте новый Xbox остался без своего главного эксклюзива — Halo Infinite.