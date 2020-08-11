В сборке Windows 10 20185 обнаружили специальную панель вставки эмодзи, gif-анимаций и содержимого буфера обмена. Обновление расширит функции добавления содержимого в сообщения и документы.

Буфер обмена

С помощью новой панели пользователи смогут просматривать содержимое буфера обмена и его истории. Такая возможность была ранее доступна, но теперь разработчики сделали для неё удобное меню.

Сообщается о поддержки нескольких форматов, среди которых текст, изображения и HTML-код. В расширенном буфере будет сохраняться не более 25 различных элементов. Содержимое обновленного новой панели будет синхронизироваться между устройствами.

Ожидается, что обновленный буфер обмена для Windows 10 появится вместе со следующим апдейтом для операционной системы. На данный момент пока неизвестно, когда Microsoft его выпустит.


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Источник:

Techradar Techradar

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