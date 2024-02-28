Миллионы компьютеров останутся без следующего обновления Windows 11

Александр


Несколько дней назад компания Microsoft выпустила тестовое обновление Windows 11 под номером 26063 в рамках канала Canary. На его основе создаётся крупный апдейт Windows 11 24H2, в котором будут ужесточены требования совместимости к компьютерам.

Энтузиасты заметили, что свежую тестовую сборку Windows 11 не получается установить на компьютеры с процессорами, которые не обладают поддержкой инструкций SSE4.2. Известно, что инструкции SSE4.2 появились в процессорах Intel с микроархитектурой Nehalem в 2008 году и в процессорах AMD на базе архитектуры Bulldozer в 2010 году. Они отвечают за ускорение работы XML-документов, а также вычисление контрольных сумм CRC32 при зашифрованной передаче файлов.

Скорее всего, поддержка инструкций SSE4.2 станет обязательной в следующем крупном обновлении Windows 11, а это означает, что апдейт будет невозможно установить на старые компьютеры, которые всё ещё находятся в пользовании в огромном количестве (например, с чипсетами Intel LGA 775 и AMD Socket AM2/AM3).



Также стало известно, что Microsoft обновит программу Paint, добавив в неё новые возможности, работающие на базе искусственного интеллекта. Для задействования этих функций потребуется процессор, оснащённый NPU-модулями, а такие модули есть только у относительно новых процессоров Intel и AMD. Это тоже косвенно свидетельствует о том, что требования Windows 11 к компьютерам возрастут.
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Источник:
Techspot
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Комментарии

+8
martyn980
Вот не был тут несколько лет, так и забыть надо этот блог.
W11 вообще на многое железо нельзя было ставить, а уязвимость нашли и она прекрасно работала на старом железе.
В убоем удаляюсь отсюда.
2 часа назад в 19:14
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