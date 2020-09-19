Организаторы премии Comedy Wildlife Photography Awards 2020 (Комедийной фотографии дикой природы) объявили финалистов 2020 года. Всего было отобрано 44 снимка, ознакомиться с ними можно на официальном сайте.
Основатели этой премии — два профессиональных фотографа, Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам. Конкурс призван повысить осведомленность о необходимости сохранения природы. Организаторы также просят хотя бы «защищать природу с дивана»: например, избегать использования пластиковых пакетов и одноразовой посуды, перейти с батареек на аккумуляторы и так далее.
Победителей конкурса этого года объявят 22 октября, ну а мы же решили отобрать самые забавные фото среди финалистов.
Эта улыбающаяся средиземноморская рыбка-попугай очень рада вас видеть. Фото Артура Телля Тименна, снято в Эль-Йерро, Канарские острова.
Когда пришел домой нетрезвым с вечеринки. Чарли Дэвидсон сфотографировал этого забавного енота в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния.
А вы думали у царя зверей нет сплетен? Бернхард Эстерер поймал этих львов в пустыне Калахари, Южная Африка.
Всегда найдется друг, который испортит фото. Кристина Холфельдер сфотографировала этих пингвинов на Фолклендских островах.
Даниэль Д'Эрмо сфотографировала эту обыкновенную крачку, «настраивающую свои крылья», во Флориде.
Толстому медведю нелегко играть в прятки. Фото сделал Эса Рингбом в Кухмо, Восточная Финляндия.
Вот он, настоящий кайф. Вэй Пинг Пэн сделал это отличное фото снежной обезьяны в Японии.
Все дети любят качели. Томас Виджаян снял этих играющих серых лангуров в Кабини, Индия.
Правила созданы, чтобы их нарушать (на табличке написано «Не рыбачить»). Салли Ллойд-Джонс сфотографировала этого зимородка в Кирккадбрайте, Великобритания.
«О сооооле мио». Роланд Краниц сфотографировал этого «певчего суслика» в Венгрии.
«Соблюдайте социальную дистанцию, пожалуйста!» Эта пара попугаев была снята в национальном парке Каудулла, Шри-Ланка. Фотограф Петр Сочман.
«Ковальски, нас раскрыли!» (Надпись на табличке просит проверять, чтобы под машинами не было пингвинов). Перл Каспарян сфотографировала этого пингвина на пляже Боулдерс, Кейптаун, Южная Африка.
«То есть как сегодня последний день каникул?!» Макс Тео сфотографировал этих гладкошерстных выдр в Сингапуре.
Звезда против съемки. Марк Фицпатрик поймал эту грубую черепаху на острове Леди Эллиот, Квинсленд, Австралия.
Временами нас всех посещает состояние глубокой задумчивости. Маркус Вестберг сфотографировал эту горную гориллу в национальном парке Мгахинга-Горилла, Уганда.
«Дорогая, мне пришлось задержаться на работе». Луис Бургеньо сфотографировал эту забавную сцену между двумя южными морскими слонами на острове Исла-Эскондида в Патагонии.
«Ты серьезно не собираешься делиться?» Кристина Шефф сфотографировала этого алчного атлантического тупика в Шотландии.
«Джонни, нас обнаружили, бросай все и убегаем». Эти любопытные молодые медведи гризли были сфотографированы Кей Котциан в национальном парке Гранд-Тетон, штат Вайоминг.
Всегда найдется друг, который испортит фото №2. Ярин Клейн сфотографировал этого забавного бурого медведя на Курильском озере, Камчатка.
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