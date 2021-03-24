Сайты и приложения плохо работают на Android-смартфонах уже третий день. Социальная сеть «ВКонтакте» даже начала показывать в своём приложении предупреждение о возможных перебоях.
При запуске в приложении «ВКонтакте» показывается баннер с предложением обновить один из сервисов Google. После его нажатия открывается страница в Play Маркете с компонентом Android System WebView, который нужно обновить.
В некоторых публикациях «ВКонтакте» не отображаются специальные сниппеты со ссылками на сайты. Посты выглядят странно — не всегда понятно, к чему относится анонс и что он означает. При этом в веб-версии «ВКонтакте» и в приложении для iOS ссылки есть, там всё нормально.
Некоторым пабликам пришлось отказаться от постинга через специальные сервисы, они делают это вручную, указывая ссылку после подводки к статье. Часть пабликов эта проблема не затронула.
Даже после обновления Android System WebView проблема с приложением «ВКонтакте» для Android может сохраняться. Это означает, что она связана не только с этим компонентом, но и с чем-то ещё, например, ошибками на серверах Google. Будем надеяться, что инженеры Google устранят возникшие баги в самое ближайшее время.
Соцсеть «ВКонтакте» сообщила, что сниппеты со ссылками в постах были убраны временно, чтобы приложение не падало на тех смартфонах, на которых ещё не обновлён компонент Android System WebView. Чем быстрее пользователи обновят его на своих устройствах, тем быстрее сниппет будет возвращён в публикации.
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