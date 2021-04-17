





Компания Apple постепенно сокращает число доступных для покупки моноблоков: так, месяц назад компания официально прекратила производство топового iMac Pro, а вместе с ним и продвинутых версий 21.5'' iMac с SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Теперь ресурс MacRumors отмечает, что такая же судьба скоро постигнет и другие версии моноблоков купертиновского гиганта.В подавляющем большинстве магазинов Apple в США стандартные 21,5'' iMac указаны как недоступные для самовывоза. Конфигурация более высокого уровня с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища Fusion Drive в настоящее время полностью недоступна для выдачи, но ее все еще можно заказать для доставки. Независимо от конфигурации, Apple предлагает поставить свои моноблоки только через 5-7 дней.Более дорогой 21,5'' iMac‌ с дисплеем 4K также достаточно сложно найти в розничных магазинах Apple, однако его можно свободно заказать. А вот более крупный 27-дюймовый iMac остается доступным в обычном режиме. В России ситуация схожая: базовый 21.5'' iMac вам привезут лишь через 5-7 дней:Почему так происходит? Первый возможный вариант — дефицит комплектующих, с которыми сталкиваются все производители техники. Однако также нужно помнить, что буквально через три дня пройдет весенняя презентация Apple, на которой компания вполне может представить обновленные iMac с собственными ARM-процессорами Silicon. Так ли это на самом деле — узнаем уже во вторник.