Компания Apple постепенно сокращает число доступных для покупки моноблоков: так, месяц назад компания официально прекратила производство топового iMac Pro, а вместе с ним и продвинутых версий 21.5'' iMac с SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Теперь ресурс MacRumors отмечает, что такая же судьба скоро постигнет и другие версии моноблоков купертиновского гиганта.

В подавляющем большинстве магазинов Apple в США стандартные 21,5'' iMac указаны как недоступные для самовывоза. Конфигурация более высокого уровня с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища Fusion Drive в настоящее время полностью недоступна для выдачи, но ее все еще можно заказать для доставки. Независимо от конфигурации, Apple предлагает поставить свои моноблоки только через 5-7 дней.

Более дорогой 21,5'' iMac‌ с дисплеем 4K также достаточно сложно найти в розничных магазинах Apple, однако его можно свободно заказать. А вот более крупный 27-дюймовый iMac остается доступным в обычном режиме. В России ситуация схожая: базовый 21.5'' iMac вам привезут лишь через 5-7 дней:



Почему так происходит? Первый возможный вариант — дефицит комплектующих, с которыми сталкиваются все производители техники. Однако также нужно помнить, что буквально через три дня пройдет весенняя презентация Apple, на которой компания вполне может представить обновленные iMac с собственными ARM-процессорами Silicon. Так ли это на самом деле — узнаем уже во вторник.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

21.5-inch iMac Availability Dwindling at Apple Stores 21.5-inch iMac Availability Dwindling at Apple Stores

Ссылки по теме:

Huawei поступила лучше Apple: компания продает свои смартфоны без зарядных устройств дешевле Huawei поступила лучше Apple: компания продает свои смартфоны без зарядных устройств дешевле

Россиян будут регистрировать на «Госуслугах» при рождении Россиян будут регистрировать на «Госуслугах» при рождении

В России тестируют авторизацию в соцсетях через Госуслуги. Можно будет быстро зайти на Avito и продать iPhone В России тестируют авторизацию в соцсетях через Госуслуги. Можно будет быстро зайти на Avito и продать iPhone