Мы уже писали о том, что Nvidia готовит обновленный вариант среднеуровневой видеокарты GeForce RTX 3060 с новым чипом, новыми драйверами и новой защитой от майнинга на аппаратном и программном уровнях, что вполне может позволить геймерам наконец-то приобрести быструю игровую видеокарту за адекватные деньги.
Теперь же новая информация говорит о том, что на обновленной RTX 3060 компания не остановится: по информации ресурса Hardwaretimes, Nvidia готовит мощную RTX 3080 Ti на базе видеочипа GA102-302. Напомним, что эта видеокарта должна иметь чуть меньше вычислительных ядер CUDA, чем топовая RTX 3090, и вдвое меньше памяти (12 ГБ против 24), что делает ее идеальным решением для игр даже в 4К, при этом теоретический ценник на нее должен быть ощутимо ниже, чем на RTX 3090.
Основное отличие нового чипа GA102-302 от GA102-300, который используется в RTX 3090, заключается в улучшенной защите от майнинга, к тому же для нового GPU потребуются новые драйвера. Что интересно, предрелизные образцы нового чипа уже отправлены производителям, чтобы те могли начать делать видеокарты, то есть до выхода новинки осталось не так много времени.
Ну и самое главное — тесты показывают, что защита от майнинга эфира на самом деле работает. При этом попытка зашить Video BIOS от старого чипа без «антимайнинга» ни к чему не приводит — у чипов разные идентификаторы, изменить которые программно не представляется возможным. Так что есть шанс, что RTX 3080 Ti действительно получится свободно купить в магазинах.
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+ не имеют в nvidea той выгоды, что имеют оем-производители на базе чипов nvidea