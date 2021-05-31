





Индустрия высоких технологий настолько сложна, что судебные иски встречаются даже чаще, чем инновации. И Apple тут не исключение — каждый год ее несколько раз зовут в суд, и очередной иск связан с функцией мониторинга сердечного ритма при помощи Apple Watch.Напомним, что Apple Watch поставляются с оптическим датчиком сердечного ритма, который также может сообщать о ранних признаках болезней сердца, а Watch 6 кроме того умеет показывать уровень насыщения крови кислородом. И теперь американская компания AliveCor подала иск против Apple, утверждая, что ее функция мониторинга сердечного ритма недоступна для сторонних приложений. Компания утверждает, что в результате пользователи не могут использовать лучшие сторонние алгоритмы для мониторинга.Что интересно, AliveCor в начале этого года уже сообщила Комиссии по международной торговле США, что алгоритм мониторинга пульса от Apple нарушает патенты компании. При этом AliveCor нельзя назвать патентным троллем — например, компания выпускает браслет KardiaBand, который может не только отслеживать частоту сердечных сокращений, но и генерировать электрокардиограмму.