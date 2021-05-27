В последние несколько лет консоль PlayStation активно теряет эксклюзивы: под ПК уже вышли Death Stranding, Days Gone, Horizon: Zero Dawn, Heavy Rain и множество других бывших экслюзивов. И на мероприятии IR Day 2021 Game & Network Services Segment гендиректор Sony Хираи Кадзуо раскрыл некоторые сведения о текущих и будущих релизах эксклюзивных консольных игр на ПК.

Так, на одном из скриншотов в 37-страничном PDF-документе с презентации можно заметить интересную информацию: компания планирует выпустить под ПК один из своих главных эксклюзивов с PlayStation 4, Uncharted 4: A Thief’s End. Эта линейка игр, как и Last of Us, является визитной карточкой консолей Sony, однако теперь японский техногигант решил, что стоит ее выпустить и на ПК.



Почему? Ответ, скорее всего, кроется на том же слайде: инвестиционная окупаемость Horizon Zero Dawn на компьютерах на конец марта составила 250%, иными словами — портировать игры на ПК очень выгодно. Кроме того, это позволяет компании активнее распространяться в таких регионах, как Китай, Индия и Россия, где традиционно количество геймеров на компьютеров достаточно велико. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Sony IR Day 2021 Sony IR Day 2021

Ссылки по теме:

Бюджетный конкурент Apple M1? Qualcomm рассказала о SoC Snapdragon 7c Gen 2 для ARM-ноутбуков Бюджетный конкурент Apple M1? Qualcomm рассказала о SoC Snapdragon 7c Gen 2 для ARM-ноутбуков

Xiaomi спасает людей: MIUI успешно предупредила пользователей о 35 землетрясениях Xiaomi спасает людей: MIUI успешно предупредила пользователей о 35 землетрясениях

В России частично ускорили Twitter В России частично ускорили Twitter