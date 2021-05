В последние несколько лет консоль PlayStation активно теряет эксклюзивы: под ПК уже вышли Death Stranding, Days Gone, Horizon: Zero Dawn, Heavy Rain и множество других бывших экслюзивов. И на мероприятии IR Day 2021 Game & Network Services Segment гендиректор Sony Хираи Кадзуо раскрыл некоторые сведения о текущих и будущих релизах эксклюзивных консольных игр на ПК.Так, на одном из скриншотов в 37-страничном PDF-документе с презентации можно заметить интересную информацию: компания планирует выпустить под ПК один из своих главных эксклюзивов с PlayStation 4, Uncharted 4: A Thief’s End. Эта линейка игр, как и Last of Us, является визитной карточкой консолей Sony, однако теперь японский техногигант решил, что стоит ее выпустить и на ПК.Почему? Ответ, скорее всего, кроется на том же слайде: инвестиционная окупаемость Horizon Zero Dawn на компьютерах на конец марта составила 250%, иными словами — портировать игры на ПК очень выгодно. Кроме того, это позволяет компании активнее распространяться в таких регионах, как Китай, Индия и Россия, где традиционно количество геймеров на компьютеров достаточно велико.