На Плюс Даче пройдет фестиваль кино, аниме и комиксов BUBBLE Weekend

В Парке Горького пройдёт фестиваль BUBBLE Weekend от издательства BUBBLE и Кинопоиска. Фестиваль соберет на одной площадке любителей комиксов, игр, кино и аниме.
Плюс Дача приглашает вас на развлекательное пространство в Парке Горького. Здесь собрано все, что так любят подписчики Яндекс Плюса: фильмы, сериалы, концерты, спектакли, йога и детские площадка. Дача принимает гостей с 1 июня до 31 августа 2022 в летнем кинотеатре.
13 августа Дача проводит фестиваль BUBBLE Weekend, где фанаты комиксов игр, кино и аниме, смогут узнать новые подробности о вселенной «Майора Грома», а также посмотреть яркое косплей-дефиле и посмотреть один низ самых популярных аниме — «Атаку Титанов».
BUBBLE Weekend будет состоять из трёх тематических блоков:
- С 12:00 до 18:00 гости фестиваля смогут поиграть в настольные игры, посмотреть косплей-дефиле, пройтись по аллее авторов комиксов и посетить стенды, посвящённые играм и комиксам. Специальными гостями фестиваля станут косплееры персонажей популярной игры Genshin Impact.
- С 19:00 до 21:00 Кинопоиск совместно с BUBBLE Studios проведут показ новых постеров фильма «Майор Гром: Трудное детство». В презентации примут участие режиссер Олег Трофим, продюсер Артём Габрелянов, исполнители главных ролей Сергей Марин, Кай Гетц и другие артисты.
- В 21:30 Кинопоиск приглашает на показ аниме «Атака титанов». Также вы сможете пообщаться с актерами дубляжа «Студийной банды».
Подробную афишу мероприятий можно посмотреть по этой ссылке. Попасть на Дачу могут подписчики Яндекс Плюса по предварительной регистрации. Те, у кого ещё нет подписки, могут оформить бесплатный пробный период перед входом на площадку или заранее, перейдя по ссылке на сайте.
Отдельная регистрация на все три блока BUBBLE Weekend уже открыта на сайте Плюс Дачи для подписчиков Яндекс Плюса. Количество билетов ограничено.
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