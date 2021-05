История полна известными противостояниями — Ford против Ferrari, Coca-Cola против Pepsi, Эдисон против Тесла. И, разумеется, не обошлось без них и в истории IT, которая уже насчитывает полсотни лет.Часть таких противостояний заканчивались исчезновением одной из сторон, другая часть позволяла наоборот существенно продвинуть технологии вперед. И сегодня мы поговорим про три крупных противостояния между IT-гигантами, которые в том числе создали технологический мир именно таким, каким мы его видим сейчас.Интересно, но многие считают AMD достаточно молодой компанией. Однако на деле это не так: как и Intel, «красный» производитель процессоров был основан в конце 60-ых годов в США.И сначала отношения между ними были чисто партнерские: в те времена на пике были компьютеры IBM, но этот техногигант не хотел, чтобы процессоры для его устройств производил только один чипмейкер — это было достаточно опасно для бизнеса.Поэтому в 1976 году Intel заключила с AMD соглашение о перекрестном лицензировании, а в 1982 году оно было усилено решением об обмене технологиями. По этим бумагам AMD смогла получить доступ и производить полных клонов Intel 286, что позволило компании укрепиться на рынке.Но, конечно, такие дружеские отношения не могли существовать долго. Уже в середине 80-ых годов Intel отказалась предоставлять AMD чертежи нового процессора, 80386. В ответ на это AMD в 1987 году обвинила уже конкурента в монополизме и нарушении соглашения, подписанного пятью годами ранее. Так начались годы судебных баталий.Как мы знаем, государства монополистов не любят, и в 1995 году Intel была вынуждена сесть за стол переговоров с AMD и признать свое поражение. «Красный» чипмейкер получил бессрочную лицензию на микрокод процессоров 80386 и 80486, а Intel чуть позже получила штраф от Евросоюза на 1.4 млрд долларов за антиконкурентную практику в отношении AMD.Хотя, надо сказать, победа AMD были пирровой: в середине 90-ых, когда Intel уже показала публике свои инновационные процессоры Pentium, 486-ые и тем более 386-ые CPU уже уходили с рынка. Поэтому AMD все равно пришлось разрабатывать свои процессоры Athlon, которые к началу нулевых вывели ее в лидеры.И с тех пор идет технологическое противостояние между AMD и Intel: так, в середине нулевых последняя ответила на решения Athlon своей линейкой Core, которая даже сейчас используется в офисных ПК. В конце нулевых и начале 2010-ых AMD представила сначала 6-ядерные Phenom, а потом и 8-ядерные FX, что заставило Intel разработать процессоры Core i, которые обеспечили ей лидерство на следующие 7 лет.Ну а новейшую историю знают уже, наверное, все: 4 года назад AMD представила прорывные процессоры Ryzen, тем самым заставив Intel наращивать число ядер, однако все еще «синий» чипмейкер находится в догоняющих, хотя это может измениться уже этой осенью с выходом 12-ого поколения Core i (Alder Lake).И это хороший пример противостояния, когда одна компания буквально заставляет другую искать инновационные решения, чтобы хотя бы сохранить свою долю рынка — а в итоге от этого выигрывают обычные пользователи, получая крутые продукты по низкой цене. А ведь началось все с того, что Intel буквально своими руками вырастила себе конкурента, и далеко не факт, что мы перешли бы даже к 2-ядерным CPU, если бы сейчас не было AMD.Это еще один пример сотрудничества, который привел к вражде, и сменился... снова сотрудничеством. Так, в начале 80-ых Microsoft разрабатывала ПО для популярного компьютера Apple II. Билл Гейтс даже шутил, что в Microsoft над Mac работают больше людей, чем у Стива Джобса.Но, конечно, такая идиллия не могла продолжаться вечно, и отношения быстро прекратились после того, как Джобс обвинил Гейтса в копировании интерфейса Macintosh в своей графической Windows. Ответ главы Microsoft на это был просто шедеврален:В этом действительно было зерно истины, так как первый графический интерфейс для домашнего ПК был разработан в исследовательском центре Xerox PARC, и Apple (да и не только она) «подсматривали» эти разработки.Разумеется, после такого отношения между компаниями были более чем прохладными — но хотя бы они были, пусть и вынужденно: так, Apple зависела от Microsoft, так как последняя создавала офисный пакет для Mac, так что купертиновскому техногиганту пришлось передать часть кода своей ОС конкуренту.Отношения между компаниями стали теплеть в 1997 году. Дела у Apple тогда шли неважно, и было принято решение вернуть Джобса вместе с его новым детищем NeXT. И во время выставки Macworld Expo в том же году Стив объявил, что Apple подписала 5-летний контракт с Microsoft, в рамках которого будет продолжена разработка Internet Explorer и Office для Mac. Кроме того, Microsoft вложила в своего конкурента 150 млн долларов, тем самым частично спасая Apple от банкротства.С тех пор сотрудничество компаний только продолжает развиваться: например, в середине нулевых, когда Apple перевела свои Mac на процессоры Intel, компания вместе с Mirosoft разработала Boot Camp — возможность ставить на свои компьютеры полноценную Windows. И эта возможность до сих пор есть на всех Mac с процессорами Intel. Более того, Apple не против внедрить ее и на Mac с ARM-процессорами — тут все зависит только от Microsoft и официального релиза Windows on ARM.Кроме того, далеко не все знают, но некоторое время Siri выполняла поисковые запросы... через Microsoft Bing. Более того, на одной из презентаций Apple представители Microsoft вышли на сцену и показали оптимизированный под iPad пакет Office.В итоге можно сказать, что компании преодолели период вражды и сейчас находятся в состоянии «худого мира». Да, они не перестают подкалывать друг друга: так, например, Microsoft в недавнем цикле роликов утверждала, что ее Surface гораздо лучше MacBook. Но какого-то явного противостояния между ними нет. Более того, глава Apple Тим Кук выступает за дальнейшее сотрудничество, говоря что он «не сторонник вспоминать прошлые обиды».Вот еще один пример противостояния, которое и не думает заканчиваться, хотя и малость поутихло последнее время. А началось все в 2010 году, когда HTC представила один из своих смартфонов на Android, в котором были реализованы популярные функции iPhone. Джобсу это, разумеется, очень не понравилось. Очень-очень. Он пригрозил потратить «каждый пенни из 40 млрд долларов Apple в банке» и «начать термоядерную войну», чтобы уничтожить Android, который он считал «украденным продуктом».Хотя, как обычно, начиналось все вполне мирно и дружественно: так, на представленный в 2007 году iPhone «из коробки» предустанавливались поиск Google, карты Google и YouTube. Однако отношения между компаниями с того момента стали достаточно быстро портиться, и виной тому стартап Android Inc., который Google купила двумя годами ранее.Более того, тогдашний гендиректор Google Эрик Шмидт входил в совет директоров Apple, и война была «объявлена» после его ухода в отставку в 2009 году. Так началась череда тяжб: Apple подала в суд на HTC, Samsung и Motorola. Причем Джобс не хотел идти на уступки. В 2010 году он сказал Шмидту: «мне не нужны твои деньги. Даже если ты предложишь 5 млрд долларов, я их не приму. У меня много денег. Я хочу, чтобы вы перестали использовать наши идеи в Android, и никак иначе».«Дно» отношений пришлось на 2012 год, когда Apple удалила из iOS 6 приложение YouTube и карты Google, заменив их собственным сервисом. Хотя от этого, конечно, больше пострадала сама Apple: их карты были настолько сырыми, что из компании ушел их босс Скотт Форсталл.Со смертью Джобса отношения между техногигантами стали улучшаться, но все еще их сложно назвать дружественными. Компании продолжают «воровать» друг у друга идеи с каждым новым релизом iOS или Android. Google ежегодно платит Apple миллиарды долларов за использование своего поисковика по умолчанию на iPhone и iPad. Apple получает долю от рекламы Google на своих устройствах.Но, с другой стороны, и карты Google, и YouTube вернулись на iOS. А Apple, в свою очередь, выпустила под Android приложение «Музыка», кроме того, хотела выпустить и iMessage. Так что отношения между Apple и Google можно назвать «доброй ссорой» — возможно, в будущем они станут лучше. Но даже от их текущего состояния опять же выигрывают пользователи что Android, что iOS, получая каждый год «свежеворованные» фичи, причем абсолютно бесплатно.