





Apple представила свои обновленные моноблоки iMac и планшеты iPad Pro около месяца назад на весенней презентации, и теперь они поступили в продажу, в том числе и в России. Их объединяет общая SoC Apple Silicon, которая может работать как с iOS, так и с macOS, при этом радуя своей производительностью и энергоэффективностью.Стоимость нового 24'' iMac с 8-ядерным процессором Apple M1 и 7-ядерным GPU начинается от 129 999 рублей за версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем SSD на 256 ГБ. Также в этой версии доступно только 2 порта Thunderbolt 4. Если вам нужно больше портов USB-C или же Ethernet, то придется доплатить 20 тысяч рублей. Кроме того, можно собрать кастомную версию вплоть до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD.Кроме мощной SoC, новые iMac могут похвастаться 4.5К дисплеями Retina, клавиатурой Magic Keyboard с Touch ID, семью различными цветами, тонким 11.5-мм корпусом, FHD-камерой FaceTime, студийными микрофонами и шестью динамиками.Что касается iPad Pro, то он представлен в двух версиях, с 11'' и 12.9'' дисплеями. Цена начинается от 77 990 рублей за модель со 128 ГБ, версия с поддержкой сотовых сетей оценена в 91 990 рублей. Кроме мощной SoC Apple Silicon важным изменением стал mini-LED дисплей, который Apple называет XDR Liquid Retina. Его фишкой стала поддержка 2.5 тысяч зон подсветки, что позволяет добиться идеально черного цвета и сочной картинки.Кроме того, можно отметить 8 или 16 ГБ ОЗУ (удвоенный объем доступен в версии с накопителем на 1 ТБ), сверхширокоугольную 12 Мп фронтальную камеру с возможностью слежения, LIDAR, порт Thunderbolt 4, пять микрофонов со студийным качеством и 4 динамика.