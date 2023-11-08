«Наши 8 ГБ в MacBook Pro равносильны 16 ГБ в других ноутбуках». Apple пытается оправдаться за мизерный объём оперативки

Фархад
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Фото: Notebookcheck

На презентации новых компьютеров на прошлой неделе компания Apple удивила некоторых пользователей, выпустив базовый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M3 и 8 ГБ объединённой памяти.

Конечно же, пользователи могут доплатить $200 за версию на 16 ГБ, но многие остались недовольны таким решением компании. Предлагать покупателям «Pro-ноутбук» за $1599 c 8 ГБ ОЗУ в 2023 году, как минимум некрасиво. Оказывается, Apple считает иначе.

Китайскому инженеру по машинному обучению Линь Йил-Йи удалось застать врасплох вице-президента Apple по всемирному маркетингу продуктов Боба Борчерса. После того, как разработчик охарактеризовал базовый MacBook Pro с M3 и 8 ГБ оперативной памяти как «основную проблему» для потенциальных покупателей, Борчерс дал развёрнутый ответ:

«Сравнение нашей памяти с памятью другой системы на самом деле не эквивалентно, поскольку мы используем память очень эффективно, используем сжатие памяти и предлагаем унифицированную архитектуру памяти.

На самом деле 8 ГБ в MacBook Pro с M3 аналогичны 16 ГБ ОЗУ в других системах. Просто мы можем использовать его гораздо эффективнее. Я думаю, людям нужно заглянуть за рамки спецификаций, выйти за рамки возможностей и прислушаться к профессионалам, таким как вы, которые действительно используют наши системы».

Звучит, как обычное оправдание, да и на практике 8 ГБ хватает только для веб-сёрфинга и просмотра фильмов. А как вы относитесь к 8 ГБ оперативки в базовой конфигурации MacBook Pro с чипом M3 за $1600?
-6
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+13
Sqrl
А какое быстродействие у этих 8 гигобайт? Какие там частотные характеристики у нее? Какой буфер? Конечно, можно заявить, что их 8 — это, как у других 16, а что если у других. А что, если у других запредельные частотные характеристики последнего типа DDR? Память Apple коррелирует с таковой? Сложно об этом судить, пока нет конкретных показателей!
Сегодня в 17:47
#
0
epiOsoid_2&6_mazuta46 Sqrl
Во во! Эппл любит пустить пыль в глаза и трепаться красивыми названиями, а конкретных цифр не дает.
Даешь точные технические характеристики в народ, или идешь в рот 😂
Сегодня в 17:54
#
+4321
Gabriel
Если бы ваша стоимость в 1600$ за бук была равносильна стоимости в 3200$ за бук других производителей это было бы интересней.)
2 часа назад в 18:06
#
Dmitriy
+759
Dmitriy
За хилый планшет с клавой цена неадекватна.
час назад в 19:06
#
tellurian
+4753
tellurian
За ноут ценой 1600$ и 8Гб такое оправдание выглядит жалким. Позор.
56 минут назад
#
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