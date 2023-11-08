«Наши 8 ГБ в MacBook Pro равносильны 16 ГБ в других ноутбуках». Apple пытается оправдаться за мизерный объём оперативки

«Сравнение нашей памяти с памятью другой системы на самом деле не эквивалентно, поскольку мы используем память очень эффективно, используем сжатие памяти и предлагаем унифицированную архитектуру памяти.



На самом деле 8 ГБ в MacBook Pro с M3 аналогичны 16 ГБ ОЗУ в других системах. Просто мы можем использовать его гораздо эффективнее. Я думаю, людям нужно заглянуть за рамки спецификаций, выйти за рамки возможностей и прислушаться к профессионалам, таким как вы, которые действительно используют наши системы».

На презентации новых компьютеров на прошлой неделе компания Apple удивила некоторых пользователей, выпустив базовый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M3 и 8 ГБ объединённой памяти.Конечно же, пользователи могут доплатить $200 за версию на 16 ГБ, но многие остались недовольны таким решением компании. Предлагать покупателям «Pro-ноутбук» за $1599 c 8 ГБ ОЗУ в 2023 году, как минимум некрасиво. Оказывается, Apple считает иначе.Китайскому инженеру по машинному обучению Линь Йил-Йи удалось застать врасплох вице-президента Apple по всемирному маркетингу продуктов Боба Борчерса. После того, как разработчик охарактеризовал базовый MacBook Pro с M3 и 8 ГБ оперативной памяти как «основную проблему» для потенциальных покупателей, Борчерс дал развёрнутый ответ:Звучит, как обычное оправдание, да и на практике 8 ГБ хватает только для веб-сёрфинга и просмотра фильмов. А как вы относитесь к 8 ГБ оперативки в базовой конфигурации MacBook Pro с чипом M3 за $1600?