Названа ещё одна причина для покупки iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Из-за этого пострадали многие Android-смартфоны

Фархад
iPhone 15

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился информацией о том, что младшие модели iPhone 15 и ‌iPhone 15‌ Plus получат основную камеру на 48 Мп с новой многослойной конструкцией сенсора, которая может захватывать больше света.

В своем блоге Куо подчеркнул, что Apple удалось решить некоторые проблемы с новым многослойным сенсором CMOS, который будет использоваться в базовых смартфонах новой серии. Как выяснилось, основной поставщик этих сенсоров, Sony, увеличил свои производственные мощности на 100-120% для удовлетворения спроса Apple. При этом японский производитель электроники значительно сократил поставки для своих партнёров, выпускающих Android-флагманы.

Первоначально предполагалось, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus останутся с камерами по 12 Мп, а сенсоры на 48 Мп получат только «прошки». Теперь, когда Apple урегулировала ситуацию, хоть и в ущерб своим конкурентам, все новые смартфоны смогут похвастаться датчиками на 48 Мп, которые будут захватывать больше света.

Скорее всего, Apple проведёт презентацию новых iPhone в сентябре.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Бета-версия iOS 17 раскрыла главную особенность iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro лишится стального корпуса. Но что Apple предложит взамен?
Похоже, iPhone 15 Pro всё-таки не получит самое приятное нововведение

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты придумали, как отказываться от заказов без потери рейтинга
Мошенники ловко разводят тех, кто пользуется поиском Google. Попасться — раз плюнуть
Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых умных и образованных
В Android наконец изменят функцию, которая бесит владельцев смартфонов много лет

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Seagull
–415
Seagull
Началось время статей "почему надо брать", а завтра почему не надо брать" пустота на пустоте и пустотой погоняет
Вчера в 23:00
#
Misha Gynin
+42
Misha Gynin
Когда уже народ поймет что не в мегапикселях дело, можно и на 4 мегапикселя снять шедевр, а на 100 мегапикселей размазню невнятную...
Сегодня в 01:21
#
tellurian
+4932
tellurian
При том, что цены скорее всего вырастут, желающих будет мало.
час назад в 07:54
#