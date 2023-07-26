Названа ещё одна причина для покупки iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Из-за этого пострадали многие Android-смартфоны

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился информацией о том, что младшие модели iPhone 15 и ‌iPhone 15‌ Plus получат основную камеру на 48 Мп с новой многослойной конструкцией сенсора, которая может захватывать больше света.В своем блоге Куо подчеркнул, что Apple удалось решить некоторые проблемы с новым многослойным сенсором CMOS, который будет использоваться в базовых смартфонах новой серии. Как выяснилось, основной поставщик этих сенсоров, Sony, увеличил свои производственные мощности на 100-120% для удовлетворения спроса Apple. При этом японский производитель электроники значительно сократил поставки для своих партнёров, выпускающих Android-флагманы.Первоначально предполагалось, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus останутся с камерами по 12 Мп, а сенсоры на 48 Мп получат только «прошки». Теперь, когда Apple урегулировала ситуацию, хоть и в ущерб своим конкурентам, все новые смартфоны смогут похвастаться датчиками на 48 Мп, которые будут захватывать больше света.Скорее всего, Apple проведёт презентацию новых iPhone в сентябре.