Новые iPad Pro вышли, безусловно, очень интересными: тут и SoC Apple M1, которая в полтора раза быстрее предыдущей Apple A12Z, и яркий контрастный mini-LED дисплей у 12.9'' версии, и до 16 ГБ ОЗУ и накопитель до 2 ТБ, и поддержка 5G и LiDAR — в общем, обновление действительно стоящее.

Однако в этой бочке меда есть хорошая ложка дегтя: разработчик приложения Artstudio Pro обнаружил, что даже топовая версия планшета с 16 ГБ ОЗУ выделяет каждой программе всего лишь 5 ГБ. Если приложение будет использовать больше памяти — оно закроется с ошибкой. По его словам, предыдущий iPad с 6 ГБ памяти имел схожее ограничение — 4.5 ГБ.



Разумеется, раньше с ним сталкиваться не приходилось — редко когда одна программа занимает больше 75% всей ОЗУ, ведь системе тоже нужна память, как и остальному софту. Но теперь, когда есть версия iPad с M1 на 16 ГБ, получается, что любая программа может использовать не больше трети всей ОЗУ.

Конечно, пока что большей части софта 5 ГБ памяти хватает, но M1 — мощный чип, способный потянуть, например, и тяжелый 3D-рендеринг. Поэтому такое ограничение может серьезно сказаться на его возможностях — если в будущей версии системы Apple не прислушается к разработчикам и не снимет его.


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Источник:

Artsutdio Pro Artsutdio Pro

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