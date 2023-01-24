Названы самые проблемные приложения для iOS и Android. Угадайте, кто на первом месте?

Фархад

iPhone App

Аналитики из Uswitch проанализировали самые популярные мобильные приложения, чтобы выявить наиболее нестабильные из их числа.

Специалисты отсортировали самые популярные приложения для Android и iPhone по количеству заявленных сбоев на миллион загрузок в месяц, учитывая жалобы пользователей, рейтинги и поисковые запросы в Google.

Вот как выглядит топ приложений, которые чаще всего вылетают:

  • F******k;
  • YouTube;
  • Twitter;
  • McDonalds;
  • Tinder;
  • Uber;
  • Discord;
  • Amazon;
  • WhatsApp;
  • I*******m;
  • Spotify;
  • Twitch;
  • Telegram;
  • Gmail;
  • Snapchat.

Лидер рейтинга также печально известен тем, что занимает чрезмерно много памяти на девайсе, перегружает фоновые задачи и вызывает общую нагрузку на систему своими процессами обновления контента. Удивительно, что вторым самым проблемным приложением стал YouTube.

Аналитики также отметили, что самым нестабильным приложением с реальным количеством зарегистрированных проблем и сбоев на миллион загрузок является Twitter. Официальный клиент настолько плохо работает на Android и iOS, что специалисты насчитали колоссальные 195 отчётов о проблемах на каждый миллион ежемесячных загрузок, что является самым высоким показателем среди всех исследованных приложений.

В дополнение к этому антирейтингу аналитики Uswitch назвали и самое стабильное мобильное. Возможно, вас это удивит, но им стала программа для видеоконференций Zoom.

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Источник:
PhoneArena
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Комментарии

+484
pincher
У меня YouTube ни разу еще не вылетал🤔
час назад в 15:31
#
+198
den3221
С ютюбом ни разу проблем не было! Ни на телефоне ни на телевизоре, apple tv, и ps5.
час назад в 15:38
#
tellurian
+4966
tellurian
Есть несколько приложений из списка. Ни одно не вылетало. А то, что вылетало тут нет ;)
19 минут назад
#