Названы самые проблемные приложения для iOS и Android. Угадайте, кто на первом месте?

F******k;

YouTube;

Twitter;

McDonalds;

Tinder;

Uber;

Discord;

Amazon;

WhatsApp;

I*******m;

Spotify;

Twitch;

Telegram;

Gmail;

Snapchat.

Аналитики из Uswitch проанализировали самые популярные мобильные приложения, чтобы выявить наиболее нестабильные из их числа.Специалисты отсортировали самые популярные приложения для Android и iPhone по количеству заявленных сбоев на миллион загрузок в месяц, учитывая жалобы пользователей, рейтинги и поисковые запросы в Google.Вот как выглядит топ приложений, которые чаще всего вылетают:Лидер рейтинга также печально известен тем, что занимает чрезмерно много памяти на девайсе, перегружает фоновые задачи и вызывает общую нагрузку на систему своими процессами обновления контента. Удивительно, что вторым самым проблемным приложением стал YouTube.Аналитики также отметили, что самым нестабильным приложением с реальным количеством зарегистрированных проблем и сбоев на миллион загрузок является Twitter. Официальный клиент настолько плохо работает на Android и iOS, что специалисты насчитали колоссальные 195 отчётов о проблемах на каждый миллион ежемесячных загрузок, что является самым высоким показателем среди всех исследованных приложений.В дополнение к этому антирейтингу аналитики Uswitch назвали и самое стабильное мобильное. Возможно, вас это удивит, но им стала программа для видеоконференций Zoom.