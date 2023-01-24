Названы самые проблемные приложения для iOS и Android. Угадайте, кто на первом месте?

Аналитики из Uswitch проанализировали самые популярные мобильные приложения, чтобы выявить наиболее нестабильные из их числа.
Специалисты отсортировали самые популярные приложения для Android и iPhone по количеству заявленных сбоев на миллион загрузок в месяц, учитывая жалобы пользователей, рейтинги и поисковые запросы в Google.
Вот как выглядит топ приложений, которые чаще всего вылетают:
- F******k;
- YouTube;
- Twitter;
- McDonalds;
- Tinder;
- Uber;
- Discord;
- Amazon;
- WhatsApp;
- I*******m;
- Spotify;
- Twitch;
- Telegram;
- Gmail;
- Snapchat.
Лидер рейтинга также печально известен тем, что занимает чрезмерно много памяти на девайсе, перегружает фоновые задачи и вызывает общую нагрузку на систему своими процессами обновления контента. Удивительно, что вторым самым проблемным приложением стал YouTube.
Аналитики также отметили, что самым нестабильным приложением с реальным количеством зарегистрированных проблем и сбоев на миллион загрузок является Twitter. Официальный клиент настолько плохо работает на Android и iOS, что специалисты насчитали колоссальные 195 отчётов о проблемах на каждый миллион ежемесячных загрузок, что является самым высоким показателем среди всех исследованных приложений.
В дополнение к этому антирейтингу аналитики Uswitch назвали и самое стабильное мобильное. Возможно, вас это удивит, но им стала программа для видеоконференций Zoom.
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