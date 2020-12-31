





Xiaomi без программы бета-тестирования выпустила обновление с Android 11 для смартфонов Mi A3. Оказалось, что в этой версии программного обеспечения присутствует серьезная ошибка, которая превращает устройство в «кирпич».Пользователи сообщают о проблеме на форумах и в социальных сетях. В глобальном сообществе Xiaomi появилось предупреждение с просьбой воздержаться от установки апдейта с Android 11. Обновление ПО весит 1,40 ГБ, а в журнале изменений упоминаются четыре новых функций: улучшенная анимация уведомлений, «пузыри чатов» (conversation bubbles), прокачанное управление разрешениями приложений, а также улучшенный режим «не беспокоить».Рекомендуется воздержаться от установки этого апдейта, если не хотите остаться без рабочего смартфона в праздничные дни, поскольку у Xiaomi пока нет решения этой проблемы.