Пандемия COVID-19 сильно изменила наши жизни и продолжает менять. И хотя вакцинация идёт полным ходом и в целом приводит к положительным результатам, вирус мутирует и продолжает заражать людей. Чтобы уберечь себя и других от заражения, многие предпочитают работать удалённо и как можно реже выходить из дома. Главным рабочим инструментом в эпоху коронавируса становится ноутбук или компьютер, и от того, насколько удобно на нём работать, во многом зависит, какую зарплату вы получите в конце месяца. Именно поэтому так важно иметь дома компьютер, который работает стабильно, без сбоев и максимально продуктивно. Если не позаботиться об этом, вы уделите меньше времени работе, больше — решению проблем, и, как следствие, заработаете меньше.



Ни в коем случае не стоит использовать взломанный софт. Даже если оставить в стороне этическую составляющую, это просто нецелесообразно, ведь вреда от такого софта может быть намного больше, чем пользы — он может уничтожить ценные файлы и даже нарушить нормальную работоспособность компьютера и вывести из строя жёсткий диск и другие компоненты. Кроме того, существует риск, что в какой-то момент пиратская программа просто перестанет запускаться, и вы в самый неожиданный момент останетесь без одного из рабочих инструментов, не сможете завершить работу вовремя, испортите себе репутацию и подведёте своих коллег. С лицензионным софтом проблемы возникают крайне редко, а если они и случаются, вы всегда можете рассчитывать на помощь разработчиков. Взломанный софт часто содержит вирусы и бэкдоры, с помощью которых злоумышленники получают доступ к содержащимся на компьютере данным (в том числе конфиденциальным), воруют логины, пароли и платёжную информацию или могут использовать ресурсы компьютера для рассылки спама, скликивания рекламы, майнинга криптовалют и слежки за вами.



Возможно, вы наслышаны о том, что лицензионные версии Windows и Office стоят очень дорого, но на самом деле ключи для активации этих продуктов можно купить по очень низким ценам. Не нужно никуда идти, покупку можно совершить из дома всего за пару минут. А поскольку ключ активирует лицензионную версию продукта, в дальнейшем вы будете получать все апдейты, поддерживающие его в актуальном состоянии. Оплатить покупку можно одним из нескольких способов, после чего ключ в течение нескольких минут будет отправлен на вашу электронную почту.



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