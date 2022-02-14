





LegionFarm провела первый боксерский поединок в метавселенной. Участниками боя стали звезды смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и Макс Холлуэй.Виртуальное сражение транслировалось на платформе Twich. Соперники использовали гарнитуры виртуальной реальности Oculus Qest 2. Выйти на ринг бойцы предпочли в обличии героев боксерского боевика Рокки 4: Хабиб сражался за Аполло Крида, а Макс — Ивана Драго. Благодаря более тщательной подготовке, Хабиб отправил Холлуэя в нокаут и одержал победу над соперником. По итогам подсчета количество нанесенных ударов составило 98 против 65 в пользу россиянина.За всю свою карьеру, Хабиб Нурмагомедов одержал победу в 29 матчах без единого поражения. Преданные фанаты наблюдавшие за виртуальным матчем сошлись на мнении, что цифру по праву можно округлить до тридцати. После поединка спортсмен в ходе короткого интервью подметил, что метавселенные это действительно будущее.