





Международная космическая станция — пока что единственное место вне Земли, где постоянно живут люди. И на прошлой неделе МКС отметилась тем, что к ней было пристыковано целых 6 космических аппаратов: два российских грузовых «Прогресса» и один пассажирский «Союз», а также пара американских «Crew Dragon» и грузовик «Cygnus»:Сейчас, правда, один «Прогресс» уже отстыковался для затопления, но все еще изображение выше напоминает начало фантастического фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет»:Хотя, надо сказать, французский режиссер слегка поторопился с утверждением, что наращивать будут именно МКС — на ней все еще остается утечка воздуха, из-за чего пришлось полностью закрыть отсек «Звезда». В таком состоянии он останется до конца июня, пока не прибудет новый грузовой «Прогресс» с запасами кислорода и азота.К счастью, в любом случае утечка воздуха не критичная: атмосферное давление на станции падало на 0.4 мм ртутного столба за сутки, тогда как аварийным является значение 0.5 мм в час. Но, в любом случае, в «Звезде» установили видеокамеру и рассыпали крупинки сухого супа, чтобы по их движению определить, где именно находится микротрещина.Также непонятна дальнейшая судьба станции: например, в 2025 году Россия выходит из сделки по МКС и планирует организовать собственную станцию на орбите. Строится она будет вокруг научно-энергетического модуля (НЭМ), который изначально хотели использовать для МКС, но так и не запустили в космос. Как ранее сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, его переработают и сделают «более самостоятельным» в вопросах ориентации в пространстве, энергетики и систем жизнеобеспечения.Ну и, разумеется, какие могут быть новости космоса без упоминания Технокороля Tesla и Императора Марса, Илона Маска. Однако его слова на этой неделе были далеко не шутливые или даже не оптимистичные — скорее реалистичные. В своем интервью основателю и президенту XPrize Питеру Диамандису Маск сообщил, что «на ранних этапах исследования Марса умрут многие люди», однако этот период будет «великолепным приключением».Он добавил, что Марс не станет «путем к бегству для богатых» — по его словам, это «трудное и опасное путешествие, в котором легко можно умереть». Поэтому глава SpaceX подчеркивает, что участвие в «межпланетном переселении народов» будет сугубо добровольным — компания будет отбирать из тысяч желающих психически и физически выносливых людей, до простого путешествия всех желающих на Марс пройдет еще много лет.Ну и под конец — хорошая новость: к американскому марсоходу Perseverance вскоре присоединится китайский коллега, которого назвали Zhurong, или «бог огня». Миссия Tianwen-1 с ним стартовала еще летом в прошлого года, и теперь добралась до Марса, так что спуск марсохода на поверхность состоится уже в мае.Надо отметить, что это первый китайский марсоход, и, надо сказать, приборов на нем хватает: множество камер, включая мультиспектральную и топографическую, георадар, способный исследовать Красную планету на глубину до 100 метров, а также детектор магнитного поля. Так что, если спуск пройдет гладко, по Марсу будут кататься уже три продвинутых ровера, которые будут радовать нас новыми данными о соседней планете.