





Продолжаем делиться с вами самыми интересными космическими новостями последних дней, и начнем мы с его величества Императора Марса, он же Илон Маск. В ходе российского марафона «Новое знание» он сообщил много любопытных вещей, в том числе и касающихся далекого космоса.Так, он прокомментировал существование внеземной жизни, сказав, что допускает такую возможность, но при этом никаких признаков инопланетян мы пока не нашли. Но, если перейти к более научной фантастике, то куда интереснее его утверждение о том, как человечество будет осваивать далекий космос.«Ближайшая к нам [звёздная] система находится на расстоянии четырёх световых лет. Её нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать — использовать антиматерию, а также коллапс материй... и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы», — сообщил Илон Маск.Но вернемся с небес на Землю, вернее на Марс. Так, Китай успешно смог посадить на поверхность Красной планеты 240-килограммовый ровер «Чжуронг», и тот уже прислал первые фото. Марсоход оснащен несколькими камерами и научными приборами, которые позволяют ему изучать минералы на поверхности планеты, а также состав ее атмосферы. Кроме того, он имеет мощный радар для поиска подповерхностного льда, что выделяет его на фоне американских коллег.Ровер совершил посадку на равнине Утопии, в огромной низменности в восточной части северного полушария Марса. Он рассчитан на работу на планете как минимум в течение 3 месяцев, но, как показывает опыт других роверов, китайский марсоход легко может превысить этот срок на порядок.Ну а если все же вернуться на Землю, то и здесь скоро произойдут два интересных старта. Во-первых, на субботу, 22 мая, назначен пуск космического корабля SpaceShipTwo компании Virgin Galactic — хотя, скорее, это космолет, похожий на шаттлы или «Буран». Это первый из серии предварительных полетов (всего их запланировано 4 штуки), и если они пройдут удачно, то это будет самый дешевый способ достичь космоса и почувствовать невесомость — за полет до высоты в 100 км придется отдать «всего» 250 тысяч долларов.Почему «всего»? Все просто — первый космический турист Blue Origin, компании Джеффа Безоса, владельца Amazon, отдаст за полноценный суборбитальный полет и спуск на посадочной капсуле не менее $2.8 млн. Дело в том, что торги за место еще идут, и закончатся они только 12 июня, так что цена может еще вырасти.Ну и закончим новостную подборку этой недели еще одним интересным предложением — Роскосмос предлагает любому человеку купить спускаемую капсулу Союз МС-08, которая использовалась в 738-ой миссии к МКС. И да, это не образец, а самая настоящая капсула, которая послужит отличным «экспонатом и артефактом для музеев мировой космонавтики».Что интересно, даже предварительную цену Роскосмос не называет, считая это коммерческой тайной. Но отмечает, что по запросу покупателя готов поставить ее даже за рубеж, а также помочь установить на стенд. При этом, если сделка пройдет удачно, такие продажи могут быть поставлены на поток.