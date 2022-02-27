Эльбрус


Крупнейший в мире завод по производству полупроводниковой продукции TSMC решил исполнять санкции против России. Об этом сообщает российское агентство «ТАСС» со ссылкой на тайваньские СМИ.

Компания TSMC является крупнейшим производителем полупроводников в мире. Она расположена в Тайване и обеспечивает компонентами для SoC практически всех международных вендоров электроники. Например, чипы Apple серии А для iPhone производятся именно на TSMC. Теперь компания отказывается сотрудничать с Россией.

В рамках сотрудничества с нашей страной TSMC производила полупроводники, которые используются для сборки процессоров российской разработки «Эльбрус». Завод получает от отечественных инженеров инструкции и создает компоненты согласно им, поскольку своих производственных мощностей таких масштабов у России нет.

Теперь TSMC официально заявила, что тщательно изучила санкционные ограничения, введенные против России, и собирается скрупулезно их соблюдать. В связи с этим компания прекратила поставки своей продукции в Россию и остановила производство компонентов «Эльбрусов».

Такой поворот событий может нанести значительный вред российской программе импортозамещения, в рамках которой власти хотят «пересадить» все стратегически важные объекты и компании на российские процессоры. Теперь производство «Эльбрусов» на TSMC остановлено и России придется искать другие пути.

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Источник:

ТАСС ТАСС

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