Крупнейший в мире завод по производству полупроводниковой продукции TSMC решил исполнять санкции против России. Об этом сообщает российское агентство «ТАСС» со ссылкой на тайваньские СМИ.
Компания TSMC является крупнейшим производителем полупроводников в мире. Она расположена в Тайване и обеспечивает компонентами для SoC практически всех международных вендоров электроники. Например, чипы Apple серии А для iPhone производятся именно на TSMC. Теперь компания отказывается сотрудничать с Россией.
В рамках сотрудничества с нашей страной TSMC производила полупроводники, которые используются для сборки процессоров российской разработки «Эльбрус». Завод получает от отечественных инженеров инструкции и создает компоненты согласно им, поскольку своих производственных мощностей таких масштабов у России нет.
Теперь TSMC официально заявила, что тщательно изучила санкционные ограничения, введенные против России, и собирается скрупулезно их соблюдать. В связи с этим компания прекратила поставки своей продукции в Россию и остановила производство компонентов «Эльбрусов».
Такой поворот событий может нанести значительный вред российской программе импортозамещения, в рамках которой власти хотят «пересадить» все стратегически важные объекты и компании на российские процессоры. Теперь производство «Эльбрусов» на TSMC остановлено и России придется искать другие пути.
Ранее мы рассказали, что Viber подарил 60 бесплатных минут на телефоны 34 стран мира. Чтобы получить их, прочтите эту инструкцию.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
На учения не углубляются в воздушное пространство другого государства на несколько десятков километров для того чтобы себя проявила ПВО.
Ну совсем страх потеряли обезьянки🙀
Буровое оборудование возили в обход санкций, а тут.)
Просто потому что введён Режим повышенной готовности сил сдерживания.
Силы Сдерживания это стратегическое наступательное оружие, если коротко Ядерная Триада. Слова повышенная готовность это особый режим боевого дежурства, подразумевающий под собой готовность вооружения к применению.
У нас тут сейчас Карибский Кризис 2 назревает.
Так что какие-то процессоры это самая Серьёзная проблема.