На прошлой неделе Intel официально представила процессоры Core 12-го поколения Alder Lake-S, а также совместимую платформу с новым сокетом LGA1700. Настольные 10-нм чипы Intel обзавелись поддержкой оперативной памяти стандарта DDR5 и высокоскоростного интерфейса PCI Express 5.0. Вчера компания сняла запрет на публикацию тестов, после чего в сети появились первые сравнения и результаты новинок в синтетических бенчмарках.
В тестировании приняли участие ноутбуки MacBook Pro на чипах Apple M1 Max и M1 Pro с тактовой частотой 3,2 Гц, в состав первого входит восемь высокопроизводительных и два энергоэффективных ядра, а также 32 графических ядра. Второй чип оснащён теми же ядрами, но графический модуль содержит 16 ядер. Результат новинок сопоставили с новейшими процессорами Intel 12-го поколения Alder Lake-S, а также с чипами AMD Ryzen 5000.
По результатам тестирования в однопоточном режиме PassMark новый процессор Core i9-12900K набрал 4243 балла и обошёл по производительности чипы M1 Pro и M1 Max, которые показали результат 3880 и 3850 баллов соответственно.
В тесте Geekbench 5 флагманский Core i9-12900K превзошёл чипы Apple в однопоточной и многопоточной нагрузке с результатом 2004 и 18 534 балла соответственно. Результаты M1 Max – 1764 и 12 430 баллов. Примечательно то что среднебюджетный процессор Core i5-12600K оказался быстрее M1 Max.
Стоит отметить, что настольные процессоры Intel 12-го поколения Alder Lake-S в турбо режиме могут потреблять до 241 Вт, что намного превышает потребление энергоэффективной платформы Apple, которая используется в компактных ноутбуках.
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З.Ы.
Если что, у меня нет ни одного устройства от Яблока, а ты предвзят ибо скорее всего полон зависти и ненависти, что кто-то может позволить их гаджеты, а ты нет...
Нашли что сравнивать.
Тебе же пишут, что специализация процессора важна. Сервер ты же на м1 не соберешь. И на амд никто их не собирает (хотя и можно). Фу, да кому я все это пишу, ты же фантазер на тему "О, моя Эппл!" — одни слюни.
________
Ах ха ха 😂
Хотя да, полно 🤦♂️
Вы думаете, надо Apple разогнать свой М1, и, добавив мощный горячий турбонаддув с бесплатным холодильником, изобрести таки заново батарею отопления? 🤔
Чисто чтобы сравнить с этим «мощным Интелом»?
___
Имхо, нет. Цель не в потребляемой мощности, как раз наоборот. И это вроде ясно рассказали на последней презентации…
Ну ладно 🤦♂️
Думаю, если использовать реальные приложения, а не синтетические тесты, то всё встанет на свои места, ведь каждой компании, для рекламы, выгодны те приложения, где их продукт смотрится выигрышно.
PS: да, если использовать VideoToolbox (аппаратное ускорение), то скорости примерно равны (M1 отстаёт чуть-чуть, но не критично), но качество выходного материала оставляет желать лучшего.