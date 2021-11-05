





На прошлой неделе Intel официально представила процессоры Core 12-го поколения Alder Lake-S, а также совместимую платформу с новым сокетом LGA1700. Настольные 10-нм чипы Intel обзавелись поддержкой оперативной памяти стандарта DDR5 и высокоскоростного интерфейса PCI Express 5.0. Вчера компания сняла запрет на публикацию тестов, после чего в сети появились первые сравнения и результаты новинок в синтетических бенчмарках.В тестировании приняли участие ноутбуки MacBook Pro на чипах Apple M1 Max и M1 Pro с тактовой частотой 3,2 Гц, в состав первого входит восемь высокопроизводительных и два энергоэффективных ядра, а также 32 графических ядра. Второй чип оснащён теми же ядрами, но графический модуль содержит 16 ядер. Результат новинок сопоставили с новейшими процессорами Intel 12-го поколения Alder Lake-S, а также с чипами AMD Ryzen 5000.По результатам тестирования в однопоточном режиме PassMark новый процессор Core i9-12900K набрал 4243 балла и обошёл по производительности чипы M1 Pro и M1 Max, которые показали результат 3880 и 3850 баллов соответственно.В тесте Geekbench 5 флагманский Core i9-12900K превзошёл чипы Apple в однопоточной и многопоточной нагрузке с результатом 2004 и 18 534 балла соответственно. Результаты M1 Max – 1764 и 12 430 баллов. Примечательно то что среднебюджетный процессор Core i5-12600K оказался быстрее M1 Max.Стоит отметить, что настольные процессоры Intel 12-го поколения Alder Lake-S в турбо режиме могут потреблять до 241 Вт, что намного превышает потребление энергоэффективной платформы Apple, которая используется в компактных ноутбуках.