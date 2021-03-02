





Процессоры Intel Core 11-ого поколения должны выйти в конце марта, однако некоторые магазины продают их уже сейчас. Поэтому не удивительно, что один из пользователей форума ChipHell смог заполучить сразу два новых CPU: это 8-ядерный Core i7-11700F и 6-ядерный Core i5-11400. Первый процессор имеет частотную формулу 3.6-5 ГГц, второй — 2.9-4.4 ГГц, теплопакеты у них одинаковые и составляют 65 Вт.Однако, как оказалось, в стресс-тесте AIDA StressFPU реальное энергопотребление выходит далеко за указанные рамки: у Core i5 оно составило 145 Вт, а у Core i7 — все 200. Впрочем, тут нужно понимать две вещи: во-первых, данный тест оторван от реальности и сильно грузит только математический сопроцессор. Во-вторых, процессоры Intel 11-ого поколения получили поддержку инструкций AVX-512, которой раньше могли похвастаться только CPU высокопроизводительного и серверного сегментов. Проблема в том, что эти векторные инструкции очень и очень горячие, и в пользовательском софте практически не используются.В итоге скорее всего в более приближенных к реальности тестах тепловыделение новинок будет ощутимо ниже. Напомним, что процессоры Intel Core 11-ого поколения (Rocket Lake-S) могут похвастаться новой архитектурой Cypress Cove, которая на 19% быстрее старой Skylake, поддержкой шины PCI Express 4.0 и новой графикой Xe. При этом они работают на старом сокете LGA1200 на большинстве топовых плат после обновления BIOS.