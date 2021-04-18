





В конце марта начались продажи новых процессоров Intel 11-ого поколения, они же Rocket Lake. Тогда же появились их первые официальные обзоры, которые были неутешительны для новых CPU: новая архитектура в реальных задачах дает достаточно скромный прирост производительности, а шина PCIe 4.0 мало кому нужна, как и обновленная интегрированная графика. При этом тепловыделение Rocket Lake неприятно удивляет: нередко даже 6-ядерные решения этого поколения потребляют столько же энергии, сколько 10-ядерные CPU предыдущего поколения.Как итог, достаточное количество пользователей решили пропустить процессоры Intel 11-ого поколения, и это уже отразилось на их ценах: так, даже с учетом дефицита на них уже практически нет наценки, чего нельзя сказать о последних AMD Ryzen 5000, которые и спустя несколько месяцев после анонса имеют не самые адекватные ценники.Например, на Amazon быстрый 8-ядерный Core i7-11700K уже продают за $404 при рекомендованной цене в $399, а за 6-ядерный Core i5-11600K хотят $265 при рекомендованном ценнике в $262. Остальные решения линеек Core i5 и Core i7 также стоят совсем немного дороже рекомендованных цен, исключения составляют лишь старшие Core i9, цены на которые все еще неадекватно высоки.Снижение цен коснулось и России: если на старте продаж базовый 6-ядерный Core i5-11400F стоил ближе к 20 тысячам рублей, то сейчас его можно найти даже в крупных магазинах за 16-17 тысяч. Впрочем, его предшественник в лице Core i5-10400F все еще стоит ощутимо дешевле — около 12-13 тысяч рублей, при этом он слабее буквально на 10% и ощутимо «холоднее». Так что вполне может быть, что цены на новинки в скором времени окажутся даже ниже рекомендованных — возможно, в таком случае они станут интересными для покупки.