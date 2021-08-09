В популярном мессенджере WhatsApp начала распространяться очень скользкая мошенническая схема. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского».
Этот обман рассчитан на тех людей, кто совершает покупки в интернете. Суть схемы состоит в следующем. Мошенники, пользуясь купленной или слитой базой телефонных номеров, присылают пользователям сообщения с требованием оплатить государственную пошлину, сбор или налог за свой заказ. Сообщение приходит от имени службы доставки или налоговой службы, и обязательно содержит ссылку «для оплаты».
Перейдя по ссылке, пользователь попадает на фишинговую страницу. Обычно она замаскирована под сайт государственной структуры или службы доставки и содержит поля для ввода данных банковской карты. Если человек не заметил подвоха и ввел номер карты, срок действия и CVC-код — эти данные тут же попадают в руки мошенникам. При этом и оплата «пошлины», «налога» или «сбора», конечно же, проходит успешно. Получив данные карты, злоумышленники моментально выводят с нее все денежные средства.
Главная «удочка» в этой схеме — заставить жертву поверить, что сообщение пришло именно от официального источника: из курьерской службы или из налоговой. Чтобы не попасться, обратите внимание, что в мессенджерах вроде WhatsApp или Viber, которые чаще всего используются для официальных рассылок клиентам, есть специальный раздел «Сообщения от компаний». Любые оповещения от служб доставки и магазинов будут поступать только туда — отправителей проверяет сам мессенджер и допускает в этот раздел только сообщения от официальных аккаунтов компаний.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: