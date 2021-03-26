





Как многие уже заметили, найти сейчас в продаже более-менее мощную видеокарту по адекватной цене просто нереально. Все дело в том, что дефицит графических чипов и памяти наложился на очередной бум майнинга эфира, из-за которого многие видеокарты с 5 и более гигабайтами видеопамяти попали на принудительные работы в «шахты».И хотя компания Nvidia пытается бороться с таким неигровым использованием видеокарт, на деле это помогает слабо: на той же GeForce RTX 3060 «антимайнинговый» механизм удалось без проблем обойти. Но все еще по крайней мере одна из будущих видеокарт компании будет совершенно не интересна майнерам. И дело тут не в программном ограничении.Ресурс Videocardz выложил скриншот утилиты GPU-Z, на котором можно увидеть характеристики новинки Nvidia. И хотя программа не может распознать название видеокарты и явно ошибается с частотами, судя по количеству ядер CUDA и объему видеопамяти это RTX 3050, слухи о которой ходили уже несколько недель.Скорее всего это будет младший представитель линейки Ampere (RTX 3000) с поддержкой трассировки лучей. Новинка получит всего 2048 ядер CUDA — почти в два раза меньше, чем у RTX 3060, и лишь 4 ГБ видеопамяти GDDR6. В итоге ее производительность скорее всего будет на уровне текущей GeForce GTX 1660, что позволит на ней комфортно играть в большинство современных ААА-проектов в FHD-разрешении с высокими настройками графики.И при этом 4 ГБ видеопамяти, которых еще хватает для современных игр, совершенно не хватает для майнинга эфира, что делает такую видеокарту плохим кандидатом в «шахтеры». Да, на ней все еще можно будет добывать различные менее требовательные к объему памяти альткоины, однако и прибыли с них куда меньше, из-за чего Nvidia RTX 3050 может стать самой доступной видеокартой линейки Ampere с трассировкой лучей.