В сети начали массово появляться сообщения о том, что недавно выпущенная прошивка 7.50 выводит консоли PlayStation 4 из строя. Некоторые пользователи жалуются на бесконечный цикл перезагрузки, а другие сообщают о проблемах в работе дисковода.
Судя по журналу обновления, это должно был быть минорный апдейт с исправлением некоторых ошибок. Тем не менее, по словам некоторых пользователей, обновление программного обеспечения привело к тому, что их консоли вообще перестали запускаться.
В соответствующей ветке на reddit один из владельцев PS4 рассказал, что его консоль вообще отказывается загружаться, также часто встречаются сообщения о бесконечном цикле загрузки. Некоторые владельцы консоли сообщили об ошибке SU-42118-6, которая препятствует установки обновления.
Сообщается, что некоторым пользователям удалось справиться с трудностями при помощи установки обновления с помощью USB-накопителя. Помимо этого, есть информация, что загрузка в безопасном режиме помогла устранить проблему. Представители службы поддержки Sony рассказали, что компания уже в курсе и занимается этим вопросом. Пока рекомендуется воздержаться от установки обновления.
Судя по журналу обновления, это должно был быть минорный апдейт с исправлением некоторых ошибок. Тем не менее, по словам некоторых пользователей, обновление программного обеспечения привело к тому, что их консоли вообще перестали запускаться.
В соответствующей ветке на reddit один из владельцев PS4 рассказал, что его консоль вообще отказывается загружаться, также часто встречаются сообщения о бесконечном цикле загрузки. Некоторые владельцы консоли сообщили об ошибке SU-42118-6, которая препятствует установки обновления.
Сообщается, что некоторым пользователям удалось справиться с трудностями при помощи установки обновления с помощью USB-накопителя. Помимо этого, есть информация, что загрузка в безопасном режиме помогла устранить проблему. Представители службы поддержки Sony рассказали, что компания уже в курсе и занимается этим вопросом. Пока рекомендуется воздержаться от установки обновления.
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