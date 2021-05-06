





Windows 10 поставляется со встроенным антивирусом Microsoft Defender, который обеспечивает достаточную для большинства пользователей защиту системы. И, разумеется, Microsoft его постоянно обновляет, и не всегда удачно.Так, некоторые пользователи стали жаловаться, что этот антивирус стал создавать файлы весом в 2 КБ в папке Program Data\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store. Даже сотня таких файлов едва ли была бы заметна, однако проблема в том, что антивирус создает их временами миллионами штук, что может занять до нескольких десятков гигабайт на диске, а процесс их удаления растягивается на часы.Такая проблема была замечена после установки апдейта для Microsoft Defender версии 1.1.18100.5, и, к чести компании, она была достаточно быстро поправлена — 6 мая был выпущен апдейт 1.1.18100.6, в котором генерация таких файлов прекращена. Поэтому всем пользователям Windows 10 имеет смысл это обновление поставить — в противном случае место на небольших SSD из-за сбоя может быстро кончиться.