Наступил новый год, но нам не удалось оставить COVID-19 в прошлом. Коронавирус надолго изменил то, как мы живём и работаем, и хотя во всех странах полным ходом и довольно успешно идёт вакцинирование, риск заражения всё равно остаётся. Многие организации прислушались к рекомендациям врачей и перевели своих сотрудников на удалённую работу. Удалёнка стала популярным трендом, а для того, чтобы эффективно работать в домашних условиях, необходим хороший компьютер с лицензионным софтом. Здесь на помощь приходит сайт Keysfan.com, который проводит новогоднюю распродажу. В рамках этого сейла вы, к примеру, можете бесплатно получить ключ для активации Windows при покупке ключа для Microsoft Office. Этого софта будет достаточно для того, чтобы организовать дома полноценное офисное пространство и работать так же продуктивно, как в офисе.
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Сайт Keysfan.com проводит новогоднюю распродажу, на которой можно по очень низким ценам приобрести ключи для активации Microsoft Office. Самое выгодное предложение — покупка ключа для Office, к которому бесплатно прилагается ключ для Windows. Другими словами, вы платите всего за один продукт, а получаете два по той же цене! Цены на ключи для софта на Keysfan.com и без того низкие, но сайт предоставляет дополнительные скидки до 62% при использовании промокодов, благодаря чему можно сэкономить огромные средства. В этой распродаже задействованы многие популярные продукты Microsoft, включая Windows 11, Windows 10, Office 2019, Office 2021 и другие.
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Visio Professional 2021 Key - 1 PC – $22.97
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Если чуть доплатить, то выдают даже доки на покупку.