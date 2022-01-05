Наступил новый год, но нам не удалось оставить COVID-19 в прошлом. Коронавирус надолго изменил то, как мы живём и работаем, и хотя во всех странах полным ходом и довольно успешно идёт вакцинирование, риск заражения всё равно остаётся. Многие организации прислушались к рекомендациям врачей и перевели своих сотрудников на удалённую работу. Удалёнка стала популярным трендом, а для того, чтобы эффективно работать в домашних условиях, необходим хороший компьютер с лицензионным софтом. Здесь на помощь приходит сайт Keysfan.com, который проводит новогоднюю распродажу. В рамках этого сейла вы, к примеру, можете бесплатно получить ключ для активации Windows при покупке ключа для Microsoft Office. Этого софта будет достаточно для того, чтобы организовать дома полноценное офисное пространство и работать так же продуктивно, как в офисе.

Если вы пропустили предновогоднюю распродажу, не переживайте, ведь сейчас проводится распродажа, приуроченная к новогодним праздникам.

Сайт Keysfan.com проводит новогоднюю распродажу, на которой можно по очень низким ценам приобрести ключи для активации Microsoft Office. Самое выгодное предложение — покупка ключа для Office, к которому бесплатно прилагается ключ для Windows. Другими словами, вы платите всего за один продукт, а получаете два по той же цене! Цены на ключи для софта на Keysfan.com и без того низкие, но сайт предоставляет дополнительные скидки до 62% при использовании промокодов, благодаря чему можно сэкономить огромные средства. В этой распродаже задействованы многие популярные продукты Microsoft, включая Windows 11, Windows 10, Office 2019, Office 2021 и другие.



Максимальная выгода: платите за один продукт, получаете два по той же цене. Windows 11 можно получить БЕСПЛАТНО
Новейшая версия операционной системы! Фанаты Microsoft, не пропустите!


Получите Windows 10 Pro БЕСПЛАТНО
Многие считают эту версию Windows самой лучшей и универсальной. Сложно с этим не согласиться.


Скидка 50%: невероятная цена, промокод для получения скидки SKF50
Если вам нужен только ключ для Windows, вы можете купить его за половину обычной цены, если воспользуетесь промокодом SKF50.


Скидка 62%: цена, от которой невозможно отказаться. Промокод SKF62
Пакет программ Office идеален для работы с офисными файлами. Обычно он стоит слишком дорого, но не в этот раз. Keysfan.com продаёт различные версии Office и другой софт Microsoft для профессионального использования по низким ценам, а по промокоду SKF62 можно получить дополнительную скидку 62%.

О сайте Keysfan.com

Keysfan.com — онлайн-платформа по продаже цифровых продуктов. На Keysfan вы можете найти ключи для активации популярнейшего софта по наиболее конкурентным ценам во всём интернете. Это подлинные и легальные ключи. Сайт поддерживает оплату различными способами, включая банковские карты и PayPal с защитой от подделки. Keysfan гарантирует возврат 100% средств в случае возникновения проблем.

Как получить ключ активации?

После оформления заказа на ваш адрес электронной почты придёт цифровая версия ключа с необходимой инструкцией по скачиванию софта и его активации. Уже через минуту после покупки вы сможете активировать Windows, Office и любой другой интересующий вас софт. Если ключ не подходит, как можно скорее обратитесь в поддержку Keysfan в чат на сайте или по электронной почте Support@Keysfan.com, её сотрудник моментально предоставит вам новый ключ.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Конференция Microsoft Build станет «цифровым» мероприятием Конференция Microsoft Build станет «цифровым» мероприятием

Как вернуть выбор редакции Windows 10 при установке с флешки Как вернуть выбор редакции Windows 10 при установке с флешки

В Windows 10 появится новый «Проводник». Вот так он выглядит В Windows 10 появится новый «Проводник». Вот так он выглядит