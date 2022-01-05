Наступил новый год, но нам не удалось оставить COVID-19 в прошлом. Коронавирус надолго изменил то, как мы живём и работаем, и хотя во всех странах полным ходом и довольно успешно идёт вакцинирование, риск заражения всё равно остаётся. Многие организации прислушались к рекомендациям врачей и перевели своих сотрудников на удалённую работу. Удалёнка стала популярным трендом, а для того, чтобы эффективно работать в домашних условиях, необходим хороший компьютер с лицензионным софтом. Здесь на помощь приходит сайт Keysfan.com, который проводит новогоднюю распродажу. В рамках этого сейла вы, к примеру, можете бесплатно получить ключ для активации Windows при покупке ключа для Microsoft Office. Этого софта будет достаточно для того, чтобы организовать дома полноценное офисное пространство и работать так же продуктивно, как в офисе.



Если вы пропустили предновогоднюю распродажу, не переживайте, ведь сейчас проводится распродажа, приуроченная к новогодним праздникам.



Сайт Keysfan.com проводит новогоднюю распродажу, на которой можно по очень низким ценам приобрести ключи для активации Microsoft Office. Самое выгодное предложение — покупка ключа для Office, к которому бесплатно прилагается ключ для Windows. Другими словами, вы платите всего за один продукт, а получаете два по той же цене! Цены на ключи для софта на Keysfan.com и без того низкие, но сайт предоставляет дополнительные скидки до 62% при использовании промокодов, благодаря чему можно сэкономить огромные средства. В этой распродаже задействованы многие популярные продукты Microsoft, включая Windows 11, Windows 10, Office 2019, Office 2021 и другие.







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О сайте Keysfan.com

Keysfan.com — онлайн-платформа по продаже цифровых продуктов. На Keysfan вы можете найти ключи для активации популярнейшего софта по наиболее конкурентным ценам во всём интернете. Это подлинные и легальные ключи. Сайт поддерживает оплату различными способами, включая банковские карты и PayPal с защитой от подделки. Keysfan гарантирует возврат 100% средств в случае возникновения проблем.

Как получить ключ активации?

Support@Keysfan.com После оформления заказа на ваш адрес электронной почты придёт цифровая версия ключа с необходимой инструкцией по скачиванию софта и его активации. Уже через минуту после покупки вы сможете активировать Windows, Office и любой другой интересующий вас софт. Если ключ не подходит, как можно скорее обратитесь в поддержку Keysfan в чат на сайте или по электронной почте, её сотрудник моментально предоставит вам новый ключ.





