Предварительный список смартфонов и планшетов которые обновятся до One UI 4.0:

Galaxy S21 / S21 + / S21 Ultra

Galaxy S20 / S20 + / S20 Ultra / S20 FE

Galaxy S10 / S10 + / S10e / S10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 5G / Galaxy Note 20 Ultra / Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 10 / Galaxy Note 10 5G / Galaxy Note 10+ / Note 10+ 5G / Galaxy Note 10 Lite

Телефоны серии Galaxy Z получают One UI 4.0

Galaxy Z Fold 3 / Galaxy Z Flip 3 / Galaxy Z Fold 2 / Galaxy Z Fold 2 5G / Galaxy Z Flip / Galaxy Z Flip 5G / Galaxy Fold / Galaxy Fold 5G

Galaxy A52s 5G / Galaxy A72 Galaxy / A52 / A52 5G /Galaxy A42 / A42 5G / Galaxy A32 / A32 5G / Galaxy A22 / A22 5G / Galaxy A12 / Galaxy A02s / Galaxy A02 / Galaxy A71 / A71 5G / Galaxy A51 / A51 5G / Galaxy A41 / Galaxy A31 / Galaxy A21s / A21/ Galaxy A11 / Galaxy A03s /

Galaxy A Quantum





Galaxy Tab A7 Lite / Galaxy Tab S7 FE / Galaxy Tab A7 10.4 / Galaxy Tab S7 + / S7 + 5G / Galaxy Tab S7 / S7 5G / Galaxy Tab A 8.4 / Galaxy Tab S6 Lite / Galaxy Tab S6 / S6 5G / Galaxy Tab Active 3





Galaxy M62 / Galaxy M42 / M42 5G / Galaxy M32 / Galaxy M12 / Galaxy M02s / M02 / Galaxy M51 / Galaxy M31s / Galaxy M31 Prime / Galaxy M21s / Galaxy M21 Galaxy / Galaxy M11 / Galaxy M01s / Galaxy M01

Galaxy F62 / Galaxy F52 5G / Galaxy F22 / Galaxy F12 / Galaxy F02s / Galaxy F41

Серия Galaxy XCover получает One UI 4.0

Galaxy XCover 5 / Galaxy XCover Pro







В конце июля компания Samsung сообщила, что бета-версия One UI 4.0 будет доступна в ближайшее время, а 31 августа вендор подтвердил что бета-тестирование One UI 4.0 на базе Android 12 начнётся в сентябре.Точной информации в каких регионах запустят бета-тест прошивки нет, но вероятно, по сравнению с прошлым годом вряд ли что-то изменится. Это означает, что рынки Кореи и США получат ранний доступ к One UI 4.0, за ними следуют Великобритания, Индия, Китай, Германия и Польша. Южнокорейский гигант традиционно ограничивает свою бета-программу по развертыванию One UI этими семью регионами.По традиции первыми получат доступ к ПО флагманские смартфоны серии Galaxy S: Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. В бета-тестировании One UI 4.0 смогут принять участие все владельцы этих смартфонов, которые зарегистрированы в программе Samsung Members.