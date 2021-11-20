14 сентября Apple представила линейку смартфонов iPhone 13, а спустя некоторое время в сети начали появляться первые результаты тестирования из которых мы узнали время автономной работы новинок в сравнении с другими флагманами, а также вычислительную производительность чипа A15 Bionic. Сегодня предлагаем ознакомится с тестом, который покажет разницу в производительности между смартфонами с 4 и 6 ГБ оперативной памяти, чтобы узнать, даёт ли больший объём ОЗУ преимущество старшей модели.
На YouTube-канале PhoneBuff опубликован ролик в котором специалисты сравнили при помощи роботизированного манипулятора iPhone 13 с 4 ГБ ОЗУ с iPhone 13 Pro с 6 ГБ оперативной памяти.
По результатам тестирования на первом круге выяснилось, что в скорости работы разницы нет, оба смартфона на равных справляются с поставленными задачами. Однако на втором круге iPhone 13 с 4 ГБ ОЗУ выгрузил несколько приложений в то время как iPhone 13 Pro с 6 ГБ сохранил все 16 программ и вырвался в перёд завершив тест на 22 секунды быстрее.
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