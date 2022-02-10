

«Лига безопасного интернета» объявила о реорганизации в связи с тем, что её покинули большинство членов и даже сам основатель. Об этом рассказали в «Коммерсанте».



«Лига безопасного интернета» или ЛБИ — ассоциация, которую в 2012 году создал владелец «Царьграда» Константин Малофеев. Она продвигала законопроект о «черных списках» веб-сайтов и рассчитывала управлять реестром интернет-ресурсов с запрещенным в России контентом, однако эту роль тогда отдали Роскомнадзору. После этой неудачи ассоциация начала продвигать законопроект о «белых списках» сайтов, который операторы и интернет-площадки назвали неприкрытой цензурой.



В последнее время «Лига безопасного интернета» стала известна благодаря своим жалобам в МВД и Следственный комитет по поводу личности и творчества Моргенштерна и Юрия Дудя — ассоциация требовала проверить их на предмет пропаганды наркотиков.



На данный момент «Лигу» активно покидает её основной состав. В частности, еще в прошлом году из ЛБИ вышел «Ростелеком», а в текущем к нему присоединились МТС, «Лаборатория Касперского», «Вымпелком» и еще целый ряд отечественных некомерчесских фондов и IT-компаний. Некоторые из них подтвердили свой выход из ассоциации, а другие отказались от комментариев. Последняя запись в реестре была датирована 8 февраля и сообщала о выходе из ЛБИ «Мегафона», однако сейчас список почистили, и теперь он официально находится «в процессе обновления».



Стоит отметить, что «Лигу» перестал поддерживать даже её основатель, Константин Малофеев. Он перестал интересоваться проектом еще в 2021 году, из-за чего ассоциации срочно пришлось искать новые источники финансирования.



Представители самой ЛБИ объясняют такое положение дел «реорганизацией органов управления — попечительского совета, правления и состава членов». Ассоциация планирует перезапуститься к апрелю текущего года и продолжить с новыми силами продвигать законопроект о «белых списках» сайтов. В прошлый раз он был отклонен, поскольку операторам требовалось установить DPI-оборудования на своих серверах. Однако теперь оно установлено в согласии с другим законом, и в «Лиге» считают, что у «белого списка» большие шансы на успех.





