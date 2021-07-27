

Екатеринбургский суд осудил 19-летнего россиянина по статье о разжигании ненависти на основании его сообщений в Telegram-чате. О ситуации рассказал екатеринбургский сайт с местными новостями.



Валерий Тиунов, которому скоро исполнится 20 лет, вступил в Telegram-чат под названием «Екатеринбург. Конструктивные мысли о протесте». В этом чате он написал несколько сообщений довольно агрессивного характера — они включали фразы вроде «брать в руки оружие, врываться на улицы городов», «захватить штабы и центры связи», «взять в заложники руководителей», «отбиваться от силовиков» и так далее.



Спустя некоторое время домой к Валерию и его матери нагрянули силовики с бойцами СОБРа — в полной экипировке, с ломом и кувалдой. Они провели обыск и изъяли всю технику, даже неработоспособную. Парня также доставили в СИЗО, откуда отпустили на следующий день, избрав меру пресечения в виде запрета определенных действий. Валерий сразу же признал вину и содействовал следствию — например, сам отдал смартфон и сообщил пароль от него.



Валерий считает, что его номер телефона выдала властям администрация Telegram — ведь ранее он скрыл свой номер в настройках мессенджера.



«Когда писал сообщения, я в равной мере надеялся на удачу, что никто не увидит, при условии малого количества участников чата, и что Telegram все же не будет таким гадким. Видимо, силовики запросили мой номер телефона у Telegram — в мессенджере он был скрыт. А дальше уже не составило труда меня отыскать по номеру», — говорит он





Стоит отметить, что Тиунов предпринял попытку искупить свою вину, опубликовав в соцсетях извинение за свои действия. Однако прокурор отказался считать это весомым аргументом.



Ранее Это предположение совершенно расходится с утверждениями Павла Дурова о том, что с самого начала работы над Telegram он «выдал властям ровно 0 байтов данных о пользователях». На данный момент тот самый чат о протестах уже удалён, а обыски прошли еще у троих его участников. Всего в чате было около 200 пользователей.Стоит отметить, что Тиунов предпринял попытку искупить свою вину, опубликовав в соцсетях извинение за свои действия. Однако прокурор отказался считать это весомым аргументом.Ранее мы рассказали серьезных уязвимостях в Telegram.





