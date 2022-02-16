





Фонд поддержки патриотических видеоигр, предлагает собирать налог с зарубежных Steam, PlayStation Store, Epic Game Store и других игровых платформ.Зарубежные онлайн платформы могут обязать выплачивать 5% налога от продаж на территории России. По мнению правительства такая сумма не станет критичной для зарубежных компаний и обеспечит поддержку фонда патриотических видеоигр в размере 10 миллиардов рублей в год. Эксперты опасаются, что полученная сумма может пойти на развитие политической агитации в виде игровых развлечений.Подсчитать примерное количество российских игроков на данный момент невозможно, так как ни одна из платформ не отозвалась на запрос. По данным за 2020 год, общая аудитория Xbox Game Store составляет около 100 миллионов человек. Если верить показателям сервиса xboxstat, 403 тысячи человек являются отечественными геймерами. Число активных пользователей Steam достигает 120 миллионов человек. В PlayStation Store, на конец 2021 года, зарегистрировалось 111 миллионов человек. По каким данным проводились расчеты годового дохода с налогов от продаж на зарубежных платформах, не совсем понятно.Создатель World of Tanks Вячеслав Макаров согласен, что площадки хоть и нехотя, но без труда согласятся расстаться с пятью процентами доходов: «Намного хуже, если будут требования превратить игру в политическую агитку, поскольку проекты, в которых идеологическая часть преобладает над качеством проработки, рынок, как правило, игнорирует»