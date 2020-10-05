Разработчики Telegram добавили возможность подключения нативных комментариев в каналах. Они работают на основе прикрепленного чата. Пользователи неоднозначно встретили новую функцию, поэтому Павел Дуров решил рассказать, почему они реализовали нововведение именно таким образом.
Павел сообщил, что комментировать каналы — это весело, но большинство из них в комментариях не нуждаются, поэтому функция останется необязательной и будет отключена по умолчанию. По его словам, это отличное обновление для каналов, которые раньше полагались на специального бота для добавления возможности комментировать. Нативные комментарии работают быстрее, у них больше возможностей для публикации и модерации, а также у них встроенные уведомления об ответах.
«Некоторые пользователи справедливо отметили, что нативные комментарии в Telegram выглядят как чаты, а не как ветки, которые вы можете найти в социальных сетях. В тот то и дело: Telegram — это не соцсеть, а приложение для обмена сообщениями», — Павел Дуров.
Создатель мессенджера также добавил, несмотря на то, что многие люди используют Telegram для распространения информации среди миллионов пользователей (сообщения, транслируемые по каналам, генерируют более 350 миллиардов просмотров в месяц), мессенджер останется простым в использовании минималистичным инструментом, в котором чаты находятся в центре взаимодействия пользователей.
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– удобной сортировки сохранённого контента в «Избранное»
– 🤬 автоматического переключения прокси серверов, не понимаю почему этого до сих пор нет и не было в период блокировки
– освеженного дизайна чатов. Работает хорошо, да, но выглядит по старому как-то🤷🏻♂️
У конкурентов и близко нет такого функционала как у лучшего мессенджера.
Приходится заходить во все три аккаунта и удалять заново созданные чаты.
Мне не нужно это, почему не могу отключить?! Кому надо написать — найду и напишу! Бесит...