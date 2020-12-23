Основатель Telegram опубликовал пост, в котором анонсировал готовящиеся к реализации изменения в стратегии мессенджера. По его словам, Telegram приближается к отметке 500 миллионов активных пользователей, и хотя он до сих пор финансировал работу мессенджера из своих собственных средств, в скором времени встанет вопрос о монетизации этого проекта.
Дуров пишет, что Telegram не будет продаваться более крупной компании и останется независимым, а в 2021 году начнёт самостоятельно монетизироваться. Все текущие функции останутся бесплатными, но появятся новые возможности, часть из которых будет платной. Владельцы каналов смогут размещать рекламу с помощью новой рекламной сети, выручка которой будет уходить на покрытие расходов. Рекламы в чатах не будет. Также могут появиться платные стикеры. Упоминания криптовалюты и собственной платёжной системы в публикации Дурова нет.
1. Мы не собираемся продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp. Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации.
2. Telegram просуществует еще долго. Мы начали разрабатывать Telegram более 8 лет назад — первоначально как продукт для своего личного использования. С тех пор мы прошли большой путь. Telegram раздвинул границы возможного в целом ряде аспектов коммуникации — в шифровании, функциональности, простоте, дизайне, скорости. Но это только начало. Мы можем — и должны — принести миру гораздо больше.
3. Чтобы выполнить пункты 1 и 2, со следующего года Telegram начнет монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения.
4. Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно.
5. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу.
6. Помимо обмена сообщениями, в Telegram есть социально-сетевая составляющая. Массовые публичные каналы Telegram, построенные по принципу вещания «один ко многим», могут достигать миллионов подписчиков и имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями. Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик.
7. Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если — вдобавок к текущим бесплатным стикерам — появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса.
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Возможно, с новой рекламной сетью развиваться в телеграме будет попроще. На данный момент я в свой канал только ежедневно пишу, пишу и пишу, на отдачу от него даже не надеюсь еще минимум год.
И, да, для предыдущих комментаторов — прочтите материал внимательно. Весь текущий функционал останется бесплатным, изменения затронут в основном каналы.