





Бум криптовалют продолжается уже несколько месяцев и не думает идти на спад. Видеокарт в продаже тоже больше не становится из-за дефицита как видеочипов, так и видеопамяти. Даже по самым оптимистичным оценкам ситуация улучшится лишь осенью, однако нетребовательным геймерам повезло — Nvidia готовит пару видеокарт, которые точно не заинтересуют майнеров.И дело тут не в программной «антимайнинговой» защите как у GeForce RTX 3060, которую быстро удалось обойти — у новинок в лице RTX 3050 и 3050 Ti будет по 4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, чего уже не хватает для майнинга самой выгодной криптовалюты, эфира. Да, есть и другие альткоины, которые получится добывать на таких видеокартах, но они ощутимо менее прибыльные и сильнее нагружают видеочип, что приводит к большому потреблению энергии. Поэтому есть шанс, что линейка RTX 3050 будет доступна в рознице за адекватные деньги.И теперь ресурсы Videocardz и Notebookcheck выложили технические характеристики и тесты новинок — правда, в мобильном исполнении, но скорее всего десктопные решения будут еще быстрее. Старшая RTX 3050 Ti может похвастаться 2560 ядрами CUDA, младшая RTX 3050 — 2048. Обе имеют настраиваемый теплопакет от 35 до 80 Вт, и, как уже было сказано выше, 4 ГБ видеопамяти GDDR6 на частоте 11 ГГц.Что касается производительности, то новинки в полтора раза быстрее базовой GTX 1650 в тесте 3Dmark, а в относительно новой и тяжелой игре Shadow of The Tomb Raider обе видеокарты способны выдать 60 FPS на ультра-настройках графики в FHD, более того — старшая RTX 3050 Ti на средних настройках даже обгоняет RTX 2060. В итоге можно сказать, что это будут неплохие решения для игр в 1920х1080, которые позволят поиграть в большинство новых проектов на высоких и даже ультра-настройках графики, при этом как базовые решения в линейке RTX 30 они скорее всего будут не особо дорогими.