Telegram Мессенджеры

Похоже, Telegram перестанет быть «бесплатным навсегда»

Артем
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Популярный мессенджер готовится сменить свой слоган «бесплатный навсегда», на более смазанную формулировку.

Такой информацией поделился исследователь приложений Алессандро Палуцци, разместив фото с подтверждением у себя в Twitter-канале. При первом запуске, мессенджер демонстрирует ряд англоязычных изображений. Среди слайдов можно заметить слоган: «Telegram бесплатен навсегда. Без рекламы. Без оплаты подписки». Однако в начале мая стало известно, что мессенджер планирует перейти подключить Premium-подписку

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Энтузиаст «откопал» среди строк кода нового обновления измененные изображения старых слайдов. В них Telegram отказывается от прежних обещаний и предлагает «бесплатное безлимитное хранилище в облаке для чатов и медиафайлов». Вероятно, это связано с грядущим переходом на платную подписку, однако среди найденных изменений о ней нет ни слова.

На данный момент неизвестно, когда слайды станут общедоступными. Скорее всего это произойдет с подключением Premium-подписки. В текущей версии мессенджера 8.7.4 все по-старому и Telegram обещает быть «бесплатным навсегда».
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Источник:
Android Police
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Комментарии

Ckor_30
+541
Ckor_30
Telegram X ещё есть и работает можно пользоваться посмотрим что с телегой ещё навартят .
час назад в 18:54
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