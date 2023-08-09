Покупатели Nothing Phone (2) в ярости: обновление ПО испортило камеру смартфона

Пользователи новинки негодуют и жалуются в соцсетях, что после установки Nothing OS 2.0.2 смартфон стал гораздо хуже снимать в HDR — режим практически не работает, и снимки получаются либо затемненные, либо засвеченные. Кроме того, тон кожи фотографируемых людей стал неравномерным, а в темных участках и вовсе теряются детали.Обычно команда Nothing довольно быстро реагирует на жалобы пользователей и исправляет проблемы. Будет ли так в этот раз — покажет время.