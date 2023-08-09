Покупатели Nothing Phone (2) в ярости: обновление ПО испортило камеру смартфона

Компания Nothing выпустила обновление ПО для недавно представленного смартфона Phone (2). Оно оказалось проблемным — об этом пишет Gizmochina.
Согласно источнику, на новенькие смартфоны прилетел апдейт Nothing OS 2.0.2. Ирония ситуации в том, что компания обещала привнести ряд улучшений камеры с этим обновлением, но по факту испортила её. Вот журнал изменений этой прошивки:
- Повышенная четкость фотографий в режиме 50 МП
- Оптимизирована стабильность и контрастность при записи видео на заднюю камеру.
- Улучшено качество фотографий в условиях низкой освещенности.
- Улучшена контрастность и эффект боке при съемке в портретном режиме.
- Оптимизирована четкость лиц при съемке в портретном режиме.
- Более высокая скорость обработки HDR.
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Пользователи новинки негодуют и жалуются в соцсетях, что после установки Nothing OS 2.0.2 смартфон стал гораздо хуже снимать в HDR — режим практически не работает, и снимки получаются либо затемненные, либо засвеченные. Кроме того, тон кожи фотографируемых людей стал неравномерным, а в темных участках и вовсе теряются детали.
Фото: @Pmkphotoworks
Фото: @Pmkphotoworks
Обычно команда Nothing довольно быстро реагирует на жалобы пользователей и исправляет проблемы. Будет ли так в этот раз — покажет время.