Пользователи Apple Музыки массово жалуются на неприятный баг

«Это очень расстраивает, особенно потому, что вы не можете удалить песни из своей библиотеки, не удалив их из плейлистов. Я обновился до последней версии IOS в надежде, что это поможет, но не повезло. Если вы действительно очень быстро добавляете песню после того, как снова отключили настройку, это работает, но раздражает и позволяет добавлять только одну песню за раз.»

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Проблема кроется в функции «Добавление из плейлиста». С релизом iOS 17.1.2 треки из списка автоматом стали добавляться в медиатеку. Как заметили пользователи, отключенный в настройках параметр самостоятельно активируется примерно через 45 секунд. Подробностями поделился сайт Macrumors.Судя по всему баг затрагивает не только владельцев iPhone. Аналогичная проблема возникает на iPad и была замечена на Mac. Об этом сообщают недовольные пользователи на Reddit, X-Twitter и на форуме поддержки Apple. При этом если удалить лишний трек из медиатеки, он также исчезает из плейлистов.Кроме того, некоторые пользователи сообщают, что баг появился гораздо раньше апдейта iOS 17.1.2:На данный момент причина не ясна, а Apple не отреагировала на массовые жалобы.