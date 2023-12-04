Пользователи Apple Музыки массово жалуются на неприятный баг

Артем
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Проблема кроется в функции «Добавление из плейлиста». С релизом iOS 17.1.2 треки из списка автоматом стали добавляться в медиатеку. Как заметили пользователи, отключенный в настройках параметр самостоятельно активируется примерно через 45 секунд. Подробностями поделился сайт Macrumors.

Судя по всему баг затрагивает не только владельцев iPhone. Аналогичная проблема возникает на iPad и была замечена на Mac. Об этом сообщают недовольные пользователи на Reddit, X-Twitter и на форуме поддержки Apple. При этом если удалить лишний трек из медиатеки, он также исчезает из плейлистов. 

Кроме того, некоторые пользователи сообщают, что баг появился гораздо раньше апдейта iOS 17.1.2:

«Это очень расстраивает, особенно потому, что вы не можете удалить песни из своей библиотеки, не удалив их из плейлистов. Я обновился до последней версии IOS в надежде, что это поможет, но не повезло. Если вы действительно очень быстро добавляете песню после того, как снова отключили настройку, это работает, но раздражает и позволяет добавлять только одну песню за раз.»

На данный момент причина не ясна, а Apple не отреагировала на массовые жалобы.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

–990
NYX
Эпол музик вообще странный сервис. При восстановлении из копии я иногда думаю, что это ошибочно загружен не мой профиль. А оказывается, они просто в кучу все свалили, пoxyй им.
Вчера в 22:15
#
+130
Ivan Ivanov
а вообще скорость реагирования Apple на проблемы, продуцированием которых она последнее время в основном и занимается, так выразительно демонстрирует полное презрение и пренебрежение к своей пастве, как ничто иное.
Сегодня в 00:28
#
Hello!
+633
Hello!
Народ, объясните как это все работает? Есть вкладка «Медиатека»и , там я создаю Плейлисты, допустим плейлист «12». Понравилась песня, добавляю ее в плейлист «12», а эта песня еще добавляется во вкладку «Медиатека» (недавно добавленные). Как это убрать? Про это и идет речь?
Сегодня в 09:06
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