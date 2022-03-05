По данным «Коммерсанта», Министерство цифрового развития хочет обязать разработчиков браузеров и операционных систем поддерживать российские TLS-сертификаты. «Яндекс» и VK уже согласились внести необходимые изменения в свои продукты — «Яндекс.Браузер» и Atom.
Сайты, поддерживающие шифрование трафика, работают по протоколу https. TLS-сертификаты используются для создания защищённого соединения между сайтом и компьютером пользователя, а расшифровать трафик при его перехвате почти невозможно.
При этом российские операторы и провайдеры обязаны хранить даже зашифрованный трафик по «закону Яровой», что представляется довольно бессмысленным. Выдача сайтам TLS-сертификатов, сертифицированных по ГОСТу, добавляет смысл этому требованию, поскольку шифрование трафика осуществляется по протоколам, одобренным ФСБ, у которой есть ключи для его расшифровки.
Владельцы популярных зарубежных браузеров (Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera и т. д.) могут посчитать созданные по ГОСТу TLS-сертификаты небезопасными. В этом случае их пользователи не смогут посещать сайты, на которых используются российские сертификаты.
Прецеденты уже были: так, в 2017 году сертификаты китайских WoSign и StartCom были признаны компаниями Microsoft, Apple, Google и Mozilla недоверенными из-за их выпуска задним числом с одинаковым номером версии, а в 2019 и 2020 годах эти компании заблокировали корневой сертификат безопасности, который власти Казахстана заставляли разработчиков добавить в браузеры под угрозой блокировки доступа к интернету.
Если разработчики популярных зарубежных браузеров не добавят в свои продукты поддержку российских TLS-сертификатов, в лучшем случае на сайтах, где используются эти сертификаты, будет отображаться предупреждение о небезопасном соединении, а в худшем сайт вообще не будет работать.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Всё это вводится для цезуры и слежения, для будущих репрессиий!
Прощу внимание обратить ещё на один закон, там хотят даже знать о твой интимной жизни!