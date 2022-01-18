В Telegram появился канал «Круги на полях», который имеет шансы стать одним из самых популярных. Его ведут известные комики с ТНТ, в том числе Денис Дорохов, Зоя Яровицына, Азамат Мусагалиев, Игорь Джабраилов и Илья Соболев.
Комики общаются исключительно короткими видеосообщениями и обсуждают друг с другом обыденные темы. Несмотря на нарочито скучную тематику, этот канал примерно за сутки набрал более 80 тысяч подписчиков.
Директор по коммуникациям в рекламных технологиях VK Никита Лихачёв отмечает, что подписчики приходят в «Круги на полях» в основном из тиктока и инстаграмных историй без привлечения какой-либо рекламы. И действительно, формат канала похож на тиктоки и сторисы, хотя за пределами Telegram комикам было бы сложно организовать закрытое общение на публику в таком виде.
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