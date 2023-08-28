Популярный российский онлайн-кинотеатр вернулся в App Store. Его не было больше года

Александр


Гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин сообщил, что приложение возглавляемого им сервиса вернулось в App Store. Оно было удалено в августе прошлого года и с тех пор отсутствовало в магазине.

Причина, по которой это приложение было убрано, не разъяснялась модераторами App Store. Впрочем, несложно догадаться, что оно попало под блокировку из-за связи со «Сбербанком», на который в США и Евросоюзе наложены санкции. Чтобы избежать такой ситуации, «Сбербанк» избавился от Okko и многих других сервисов, но часть из них всё равно оказались заблокированы в App Store и Play Маркете.

По всей видимости, новым владельцам Okko удалось доказать, что сервис никак не связан со «Сбербанком», а потому блокировка была необоснованной. На это ушло больше года. Okko был выкуплен менеджментом компании у «Сбербанка» в ноябре 2022 года.

Установленное на iPhone или iPad приложение Okko всё это время продолжало работать. Приложения этого сервиса также доступны на Android, в вебе и на Smart TV.

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Комментарии

Seagull
–470
Seagull
Популярный у кого? У дебилов не знающих про фильм км и зону?)))
3 минуты назад
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