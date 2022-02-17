Вскоре после вчерашнего релизного обновления для Windows 11 Microsoft выпустила первую бета-версию Insider Preview Build 22557, которая содержит множество нововведений. Об этом рассказали несколько зарубежных СМИ.
  • В Windows 11 наконец-то вернулась возможность перетягивания на панель задач. Ранее пользователи жаловались, что фишка была удалена из текущей версии ОС, хотя прекрасно существовала и была полезна много лет до этого. Теперь всё на месте: в бета-сборке снова можно перетягивать файлы между окнами через панель задач.
  • Компания немного прокачала меню «Пуск» — теперь в нем можно создавать папки и наполнять их ярлыками приложений, сортируя их для собственного удобства. 
Пуск
  • «Проводник» получил возможность закрепления файлов в разделе «Быстрый доступ» — ранее там можно было сохранить только папки. 
Проводник
  • В Windows 11 наконец появился режим «Не беспокоить». Он включается из «Центра уведомлений» и заглушает все входящие уведомления на неограниченный срок. Отключаются как звуки, так и «всплывашки» на рабочем столе.
  • Система получила несколько новых жестов для управления интерфейсом меню «Пуск» и «Центра уведомлений». 
Жесты
  • Улучшен поиск по системе; Microsoft утверждает, что теперь он ищет быстрее и точнее.
  • Открытые окна теперь можно захватить и перетащить в заготовленные макеты, чтобы закрепить их в какую-то выбранную зону дисплея. Это своего рода Split Screen. 
Окна
  • В «Настройках» Windows 11 появились рекомендации по снижению энергопотребления. Если у вас отключен переход в спящий режим по таймингу или не гаснет экран, то система подскажет, как это настроить.
  • В «Диспетчер задач» наконец пришло темное оформление интерфейса. 
Ранее мы рассказали о том, что нового в последней релизной сборке Windows 11. А еще есть инструкция, как «вытащить» из Windows пароль от сети Wi-Fi



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