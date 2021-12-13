



В сети появилась видеозапись, на которой Tesla Cybertruck проходит обкатку на полигоне в США. На это обратили внимание несколько зарубежных СМИ, в том числе ReviewGeek.



Согласно источнику, видеоролик был снят с беспилотника, пролетавшего над испытательным треком в Калифорнии. На записи видно, как полностью собранный, доработанный и «дееспособный» пикап Tesla Cybertruck аккуратно обкатывается на полигоне. Обычно этот электрокар предстает перед нами на постановочных рекламных фотоснимках исключительно с выгодных и удачных ракурсов. Однако съемка с дрона позволяет увидеть пикап Илона Маска с нового — не самого приглядного — ракурса, с высоты птичьего полета.



На видео можно разглядеть различные детали экстерьера автомобиля. Например, в сети уже посмеялись над единственным огромным «мультяшным» стеклоочистителем, а также над зеркалами заднего вида, которые уже прозвали «мышиными ушками». К слову, на первом прототипе, который Илон Маск показал со сцены в 2019 году, ни «дворников», ни зеркал не было вовсе — этот факт вызвал вопросы и возмущения, так как ПДД многих стран мира предусматривают наличие этих элементов из соображений безопасности движения. Похоже, что дизайнерам электропикапа пришлось прислушаться к критике и сделать его более «законопослушным».





Другая претензия к Cybertruck пока остается «подвешенной в воздухе» — ранее критики заявляли, что форма капота и переднего бампера этого авто «отлично подходит, чтобы косить пешеходов».



Илон Маск уже публично отреагировал на это видео и шутки вокруг новых элементов Cybertruck. Пользователи сети юморят, что лучше не ссориться с владельцем электропикапа, так как он может избить вас этим огромным «дворником». Илон поспешил заверить, что на записи мы видим не окончательную версию Cybertruck и в конечном варианте стеклоочиститель будет другим. Помимо комичного внешнего вида, этот элемент значительно увеличивает слепую зону водителя, так как находится возле левой стойки ветрового стекла.



Ранее Илон Маск сообщил, что начало производства Cybertruck откладывается до 2023 года — ведь практически сразу после его презентации началась пандемия COVID-19, что серьезно усложнило компании задачу.





