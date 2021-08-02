





Компания TechTicks совместно со студентами Делфтского технологического университета в Нидерландах разработали инновационный ровер BeachBot. Он предназначен для сбора выброшенных сигаретных окурков на пляжах. Для их поиска он использует алгоритм компьютерного зрения, который был обучен на датасете изображений, собранном с помощью приложения Microsoft Trove.Каждый год в окружающую среду попадает 4,5 триллиона фильтров от сигарет. На их распад может уйти около 14 лет. Окурки содержат микропластик, поэтому их распространение может привести к тяжелым последствиям для природы и людей. Соприкасаясь с водой, они выделяют более 30 химических веществ, которые могут нанести серьезный вред местной флоре и фауне. Вдоль береговых линий они медленно отравляют морских черепах, птиц, рыб, улиток и других существ.Чтобы обучить ровер задаче поиска окурков на пляжах, TechTics должны собрать фотографии окурков, которые лежат в разных положениях, чтобы он смог их распознавать. В этой задаче им помогло приложение Microsoft Trove. Trove — это платформа, предоставляющая пользователям возможность внести свой вклад в развитие ИИ, размещая фотографии для обучения алгоритмов. Разработчикам она помогает найти изображения для создания датасета под конкретный запрос. Команда TechTics уже собрала с помощью него более 200 фотографий из 2000 планируемых.BeachBot передвигается на четырех колесах, и оборудован двумя встроенными камерами. Во время первого тестирования ему удалось собрать 10 сигарет за 30 минут. Как только робот обнаруживает объект, он опускает два ковша в песок, захватывает окурок и отправляет его во внутренний контейнер. Прототип работает от аккумулятора, и в настоящее время может работать около часа без подзарядки.Сейчас TechTics создает еще два небольших устройства, которые будут помогать BeachBot, составляя карту пляжа для оптимизации его маршрута. Находя мусор, они будут отправлять сигнал BeachBot с просьбой устранить его. Эти роверы также будут обучаться на фотографиях, предоставленных через Microsoft Trove.